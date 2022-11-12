مونديال 2022: ميسي يدعو الأرجنتينيين إلى التعقّل حيال حظوظ الظفر باللقب

أندريس كوداكي ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

قبل نحو أسبوع من انطلاق مونديال قطر 2022، دعا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مواطني بلاده إلى إلى التعقّل حيال فرص "ألبيسيليستي" للفوز باللقب، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة أرجنتينية السبت

بوينوس ايرس (أ ف ب) – دعا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مواطني بلاده إلى التعقّل حيال فرص "ألبيسيليستي" للفوز بلقب كأس العالم في كرة القدم، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة أرجنتينية السبت قبل نحو أسبوع من انطلاق مونديال قطر 2022.

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ويعتبر المنتخب الأرجنتيني الذي ظفر بلقب كوبا أميركا بنسخته الأخيرة، أحد المرشحين للتتويج في قطر، لكن قائد منتخب "التانغو" البالغ 35 عاماً قال لصحيفة "أولي" الرياضية "سنقاتل من أجل الحصول عليه (اللقب)، لكننا لن نكون أبطالاً تلقائياً، كما يعتقد الأرجنتينيون".

وأكد لاعب باريس سان جرمان الفرنسي أنه "من الخطأ أصلاً التفكير في دور الـ16، يجب التفكير في المباراة الأولى. من الضروري أن تبدأ بالخطوة الصحيحة والفوز بالمباريات الثلاث (في دور المجموعات)".

وسيقود الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، تشكيلة من 26 لاعباً تضم أنخل دي ماريا وباولو ديبالا اللذين عادا بعد التعافي من الإصابة.

وقال ميسي "سنمر بأوقات عصيبة، لكن هذه المجموعة مستعدة للأسوأ. تم تشكيلها عندما خسرنا في نصف نهائي كوبا أميركا عام 2019 أمام البرازيل. ومن هناك، أنتجت ما حققته"، في إشارة إلى فوز الأرجنتين في نهائي كوبا أميركا 2021 والظفر باللقب الخامس عشر في تاريخها.

وتبدأ الأرجنتين الفائزة مرتين بكأس العالم عامي 1978 و1986، مشوارها في النسخة الحالية ضمن منافسات المجموعة الثالثة أمام السعودية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل مواجهة المكسيك وبولندا في 26 و29 من الشهر نفسه.

© 2022 AFP