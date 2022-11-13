بطولة إنكلترا: غارناتشو يهدي يونايتد فوزاً قاتلاً

الارجنتيني اليخاندرو غارناتشو (يسار) يحتفل بعد التسجيل لمانشستر يونايتد في مرمى مضيفه فولهام في الدوري الانكليزي لكرة القدم. لندن، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

لندن (أ ف ب) – أهدى البديل الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو فريقه مانشستر يونايتد فوزاً قاتلاً على ضيفه فولهام 2-1 الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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وبدا فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ في طريقه لتعثر ثانٍ توالياً يضيفه الى خسارته في المرحلة الماضية أمام أستون فيلا 1-3 الذي حقق الأحد فوزه الثاني توالياً في الدوري بقيادة مدربه الجديد الإسباني أوناي إيمري.

لكن الأرجنتيني البالغ من العمر 18 عاماً والذي دخل في الدقيقة 72 بدلاً من الفرنسي أنتوني مارسيال ليخوض مباراته الثالثة هذا الموسم في الدوري الممتاز، قال كلمته في الوقت بدل الضائع ليمنح يونايتد فوزه السادس توالياً على أرض فولهام.

وبفوزه الثامن للموسم، رفع يونايتد رصيده الى 26 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، فيما تجمد رصيد مضيفه اللندني عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وبغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نهائياً عن تشكيلة المباراة قبل أيام معدودة على انطلاق مونديال قطر 2022، بدا يونايتد اللقاء بأفضل طريقة بعدما تقدم منذ الدقيقة 14 عبر الدنماركي كريستيان إريكسن إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من مارسيال الى البرتغالي برونو فرنانديش الذي عكسها للاعب توتنهام السابق، فأودعها الشباك.

وبات إريكسن بذلك أول لاعب دانماركي يسجل لصالح يونايتد منذ الحارس بيتر شمايكل في أيلول/سبتمبر 1995 ضد روتور فولغوغراد الروسي في كأس الاتحاد الأوروبي وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 61 حين نجح الفريق اللندني في إدراك التعادل من هجمة مرتدة سريعة أيضاً وعرضية من الاسكتلندي توم كايرني الى الويلزي دانيال جيمس الذي حوّل الكرة في شباك فريقه السابق بعدما مرت بين ساقي الحارس الإسباني دافيد دي خيا.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تكرر سيناريو المرحلة الماضية بالنسبة لفولهام حين خسر أمام قطب مانشستر الآخر سيتي حامل اللقب 1-2 في الوقت القاتل، بتلقيه هدفاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر غارناتشو الذي تبادل الكرة مع إريكسن ثم توغل بسرعة البرق داخل المنطقة قبل أن يسددها أرضية على يسار الحارس الألماني برند لينو، مسجلاً هدفه الثالث في 13 مباراة خاضها حتى الآن في جميع المسابقات مع الفريق الأول.

فوز ثانٍ لفيلا بقيادة إيمري

وفي مباراة ثانية، حوّل أستون فيلا تخلفه أمام مضيفه برايتون الى فوز ثانٍ توالياً في الدوري بقيادة إيمري، وجاء بنتيجة 2-1.

وكان فيلا استهل مشواره مع إيمري الذي خلف ستيفن جيرارد، بشكل رائع من خلال تحقيقه فوزه الأوّل على أرضه ضد مانشستر يونايتد (3-1) منذ آب/أغسطس 1995، قبل أن يضيف الأحد فوزه الثاني توالياً في الدوري الممتاز بقيادة مدربه الإسباني.

وبدأ فيلا الذي فشل الخميس في تكرار فوزه على يونايتد بالخسارة أمامه في دور الـ16 لمسابقة كأس الرابطة (2-4)، مواجهته مع برايتون بالتخلف قبل مرور دقيقة على البداية نتيجة خطأ من الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيس في تمرير الكرة لزميله البرازيلي دوغلاس لويز، فخطفها مواطنه أليكسيس ماك أليستير وسددها في الشباك (1).

لكن داني إينغز أعاد الضيوف الى اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 20، ثم أكمل العودة بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 54 بعد تمريرة من دوغلاس لويز، ليمنح فريقه الانتصار الخامس للموسم في المركز الثاني عشر بـ18 نقطة، فيما مُني برايتون بهزيمته الخامسة ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السابع.

© 2022 AFP