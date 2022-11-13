بطولة إيطاليا: إنتر يُسقِط أتالانتا ومعاناة روما مورينيو متواصلة

برغامو (إيطاليا) (أ ف ب) – أسقط إنتر مضيفه أتالانتا 3-2 السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم، الاخيرة قبل التوقف من أجل نهائيات كأس العالم في قطر التي تنطلق الاسبوع المقبل.

إعلان اقرأ المزيد

وتقدم أصحاب الارض بركلة جزاء للنيجيري أديمولا لوكمان (25)، فيما عادل البوسني إدين دجيكو لإنتر (36) قبل أن يمنحه التقدم (56). وسجل الارجنتيني خوسيه-لويس بالومينو الهدف الثالث للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه (61) قبل أن يقلص شخصيًا الفارق لأصحاب الارض من دون أن يجنبهم الهزيمة (77).

ودخل الفريقان الى المواجهة في برغامو بنفس الرصيد قبل أن يرفع إنتر رصيده الى 30 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع كل من ميلان الثالث ولاتسيو الثاني اللذين يواجهان لاحقًا الضيف فيورنتينا والمضيف يوفنتوس (28 نقطة) تواليًا، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 27 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام روما المتعثر على أرضه أمام تورينو 1-1.

ويحلق نابولي على بعد 11 نقطة في الصدارة بعد فوزه على أودينيزي 3-2 السبت.

قال دجيكو بعد الفوز "نابولي قوي، لقد أظهر أنه يلعب بشكل جيد للغاية، ليس فقط في الدوري ولكن أيضًا في دوري الأبطال. لكن البطولة المحلية لا تزال طويلة، دعونا لا نفكر في نابولي. الآن سوف نرتاح ثم نفكر في نابولي".

وحصل أتالانتا على الفرص الاخطر في الشوط الاول وكاد أن يفتتح التسجيل عندما وصلت كرة بعيدة الى الهولندي تون كوبميانرس الى يمين المنطقة، روضها وسددها قوية تصدى لها الحارس الكاميروني أندريه أونانا وحوّلها الى ركنية، قبل أن يتألق مجددًا في الكرة الناتجة عنها بتصديه الرائع لرأسية بالومينو (16).

وتحصل الكولومبي دوفان ساباتا على ركلة جزاء لأصحاب الارض إثر عرقلة من الهولندي ستيفان دي فري، انبرى لها لوكمان وسددها جميلة عالية الى يسار الحارس الارجنتيني خوان موسو (25).

500 مباراة لغاسبيريني

وعادل فريق المدرب سيموني إنزاغي النتيجة من الفرصة الوحيدة المحققة له في الشوط الاول ومن لعبة جميلة، بعد أن رفع التركي هاكان تشالهان أوغلو عرضية بعيدة، تابعها الارجنتيني لاوتارو مارتينيس رأسية خلفية من مشارف المنطقة الى داخلها نحو دجيكو الذي تابعها على الطائر بجانب قدمه في الشباك (36).

وبدا "نيراتسوري" بحلة أفضل في الشوط الثاني ولم يتأخر في التقدم بالنتيجة بعد عرضية من فيديريكو دي ماركو عن الجهة اليسرى داخل المنطقة تابعها دجيكو من أمام المرمى (56).

ومنح بالومينو الهدف الثالث لإنتر بعد أن تابع مارتينيس الكرة برأسه خلفية من ركنية نحو دجيكو، حاول المدافع تشتيتها برأسه إلا أنها دخلت الشباك (61).

وحاول التعويض عن خطئه بتسجيله هدف تقليص الفارق برأسية من ركنية أيضًا، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنيب فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني الخسارة الرابعة هذا الموسم.

ماتيتش ينقذ روما مع عودة ديبالا وطرد مورينيو

قال غاسبيريني الذي أشرف على مباراته الرقم 500 في الدوري الايطالي "واجهنا فرقًا قوية مثل لاتسيو (0-2) ونابولي (1-2) وإنتر، ولم نحصل على أي نقطة ضدها... لكن لم نستحق ذلك دائمًا، استحقينا أفضل من ذلك اليوم وضد نابولي".

تابع "خسرنا مراكز في الترتيب ولكن مع أداء مثل اليوم، يمكننا الحفاظ على الثقة".

وفي العاصمة، واصل روما معاناته وكان قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة الخامسة للموسم بعد تخلفه في معقله أمام تورينو بهدف البولندي كارول لينيتي في الدقيقة 55 بكرة رأسية، لو لم ينقذه الصربي نيمانيا ماتيتش في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بتسديدة من خارج المنطقة.

ويزيد الفشل في تحقيق الفوز لمرحلة ثالثة توالياً الضغط على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي طُرِد قبيل هدف التعادل في لقاء أهدر خلاله نادي العاصمة ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع انتزعها العائد من الإصابة الأرجنتيني باولو ديبالا ونفذها مهاجم تورينو السابق أندريا بيلوتي في القائم.

ثم أصاب ديبالا الذي شارك في نصف الساعة الأخير بعد غياب لمدة شهر وقبل أيام من خوضه مونديال قطر، العارضة في كرة أثمرت بعدها عن تسديدة ماتيتش والتعادل.

واستمرت النتائج الواعدة للصاعد مونتسا بتحقيقه فوزه الخامس للموسم، وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه ساليرنيتانا 3-صفر في لقاء أكمله الأخير بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74.

وحوّل سبيتسيا تخلفه أمام مضيفه هيلاس فيرونا الأخير الى فوز 2-1 بفضل ثنائية الفرنسي مبالا نزولو الذي ألحق بصاحب الأرض الهزيمة العاشرة توالياً، فيما منح فريقه الانتصار الثالث للموسم.

© 2022 AFP