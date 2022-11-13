بطولة فرنسا: سان جرمان يعزز صدارته بخماسية قبل توجه نجومه الى قطر

فرانك فيف ا ف ب

كيليان مبابي يحتفل بهدفه مع باريس سان جرمان ضد أوكسير في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

باريس (أ ف ب) – عزز باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم في المباراة الاخيرة قبل توجه نجومه الى قطر لخوض نهائيات كأس العالم، بفوزه بخماسية نظيفة على ضيفه أوكسير في المرحلة الخامسة عشرة الاحد.

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وعمد المدرب كريستوف غالتييه ألا يريح أي عنصر من هجومه الناري المؤلف من كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والارجنتيني ليونيل ميسي في مسعاه لتفادي أي انزلاق قبل الاستحقاق الدولي.

ودخل سان جرمان الى اللقاء متقدمًا بفارق نقطتين فقط عن لنس الثاني الفائز 2-1 على ضيفه كليرمون السبت، لكنه أعاد فارق الخمس نقاط محافظًا على سجله الخالي من الهزائم في الدوري (13 انتصارًا وتعادلان).

وتناوب على تسجيل الاهداف مبابي (11)، الاسباني كارلوس سولر (51)، المغربي أشرف حكيمي (57) والبديلان البرتغالي ريناتو سانشيز (81) والشاب هوغو إيكيتيكيه (84).

وكان أبرز الغائبين القائد البرازيلي ماركينيوس بسبب مشكلة عضلية ولاعب الوسط الاسباني فابيان رويس لاصابة في قدمه.

وشارك نوردي موكييلي بدلا من ماركينيوس في قلب الدفاع الى جانب الاسباني سيرخيو راموس الذي لم يستدعه المدرب لويس إنريكي الى منتخب "لا روخا" لمونديال 2022.

كما جلس المدافع الدولي الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي العائد من إصابة في وتر أخيل، على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل بديلا في ربع الساعة الاخير.

ولم يتأخر سان جرمان لافتتاح التسجيل بعد أن رفع ميسي كرة رائعة فوق المدافعين "لوب" نحو البرتغالي نونو منديش الذي غمزها سريعة عرضية منخفضة الى مبابي الذي تابعها خاطفة في الشباك (11).

وأتيحت فرصة ذهبية للضيوف لمعادلة النتيجة بعد أن وصلت كرة في ظهر الدفاع الى السنغالي مبايي نيانغ بالقرب من القائم، تابعها على الطائر تألق الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما في التصدي لها (17).

ولم يرتق الشوط الاول الى مستوى التطلعات وغابت الفرص المحققة باستثناء كرة وصلت الى ميسي نو القائم الثاني قبل أن يرواغ لاعبين ويسدد بعيدًا (38)، قبل أن ينتفض فريق العاصمة في الثاني مسجلا أربعة أهداف.

ويعود الفضل في الهدف الثاني الى منديش الذي قام بفاصل مهاري رائع على الجهة اليسرى داخل المنطقة متخلصًا من ثلاثة لاعبين قبل أن يرفع الكرة تابعها سولر رأسية في المرمى (51).

وتحول الاسباني الى دور الممرر بعد أن أرسل كرة في العمق الى حكيمي إثر مرتدة تابعها الظهير في الشباك (57).

وحرم القائم ميسي من هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم بعد أن ناب عن الحارس لإبعاد تسديدة بيسراه من مشارف المنطقة (66).

وسجل سانشيس الهدف الرابع بعد 20 دقيقة من نزوله بديلا لسولر، بعد أن تصدى أولا الحارس بونوا كوستيل لمحاولته قبل أن يمررها له البديل الاخر إيكيتيكيه ويسددها لترتطم بالجهة الداخلية للقائم وتدخل المرمى (81).

وتحصل الشاب الفرنسي على هدفه الاول بعد أن افتك الكرة من الخصم بالقرب من منطقته وأودع الكرة الشباك (84).

وخرج الغيني جوليان جانفييه مدافع أوكسير على الحمّالة قبل دقيقتين من نهاية المباراة بعد تعرضه لإصابة في كاحله.

© 2022 AFP