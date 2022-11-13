جائزة البرازيل الكبرى: راسل يفتتح باكورة انتصاراته وثنائية لمرسيدس

ساو باولو (أ ف ب) – افتتح البريطاني جورج راسل الأحد باكورة انتصاراته في بطولة العالم للفورمولا واحد بفوزه بجائزة البرازيل الكبرى، الجولة الحادية والعشرين قبل الأخيرة لهذا الموسم، متقدماً على مواطنه لويس هاميلتون في ثنائية لمرسيدس.

إعلان اقرأ المزيد

وحقق مرسيدس بفضل راسل الذي كان أوّل المنطلقين لفوزه بسباق السرعة (السبرنيت) السبت، فوزه الأوّل هذا العام، منهياً سلسلة من 9 انتصارات توالياً لريد بول الذي حل سائقاه الهولندي ماكس فيرستابن، المتوج باللقب للعام الثاني توالياً، والمكسيكي سيرخيو بيريس في المركزين السادس والسابع توالياً.

وأنهى راسل السباق (71 لفة) متقدماً بفارق 1.529 ثانية عن هاميلتون في أوّل ثنائية لمرسيدس منذ جائزة إيمولا الكبرى عام 2020.

وأكمل منصة التتويج على حلبة إنترلاغوس سائق فيراري الاسباني كارلوس ساينس الذي حلّ ثانياً في سباق السرعة السبت، إلاّ انه اضطر للانطلاق من المركز السابع بسبب تغيير محرك سيارته، وتلاه زميله شارل لوكلير من موناكو رابعاً والاسباني فرناندو ألونسو (ألبين) خامساً.

حافظ راسل على صدارته وتلاه هاميلتون، ليتوقف السباق بعد أمتار عدة مع دخول سيارة الأمان اثر انزلاق سيارة الدنماركي كيفن ماغنوسن الذي حقق لأول مرة في مسيرته في الفورمولا واحد ولفريقه هاس انجاز الانطلاق من صدارة سباق السرعة (السبرينت) بتسجيله أسرع توقيت خلال تجارب الحرة الجمعة، واصطدامها بسيارة الاسترالي دانيال ريكياردو (ماكلارين).

ومع عودة سيارة الأمان إلى المنصات في اللفة السادسة، احتدمت المنافسة بين هاميلتون وفيرستابن بعدما قام راسل بتأخير انطلاقته ليضع زميله تحت تهديد الهولندي الذي حاول تجاوز سائق مرسيدس عند منعطف سينا ليحصل احتكاك بينهما دفعهما لتبادل الاتهامات.

وعاد سائق ريد بول إلى المنصات لتجهيز سيارته باطارات متوسطة قبل أن يجده المفوضون مسؤولاً عن الحادث، لينال عقوبة 5 ثوانٍ على غرار سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، فيما تابع بطل العالم سبع مرات مغامرته على الحلبة البرازيلية ليصعد للمركز الثاني بتجاوزه تباعاً الألماني سيباستيان فيتل (أستون مارتن) ونوريس، فيما استفاد في اللفة 18 من توقف ساينس الثالث للتزود باطارات لينة.

وتقدم راسل بفارق لم يتجاوز الثانيتين عن بيريس الذي قرر الدخول إلى المنصات في اللفة 24 للتزود باطارات لينة ليعود سادساً، فيما طلب ريد بول من فيرستابن الدخول بدوره للتزود بالاطارات ذاتها وتنفيذ عقوبته، ليرد مرسيدس بادخال راسل في اللفة ذاتها مع اطارات متوسطة الليونة، تاركاً المركز الأول لهاميلتون الذي توقف للمرة الأولى في اللفة 29 وعاد رابعاً خلف الثلاثي راسل المتصدر مجدداً أمام بيريس وساينس الذي توقف مرة جديدة في اللفة 37، فاسحاً المجال أمام تقدم البريطاني للمركز الثالث.

وتباعاً قلّص هاميلتون الفارق مع بيريس ليصل إلى 1.7 ثانية في اللفة 42، ثم انقض عليه بعد 3 لفات تحت وابل من التصفيق للجماهير البرازيلية، قبل أن يبدأ فصل الدخول إلى المنصات في اللفة 48 بداية مع بيريس ليلحقه في التالية مرسيدس مع هاميلتون الذي أصر على البقاء على الحلبة من دون نجاحه في اقناع فريقه.

وتلاهما فيرستابن ثم راسل، ليخرج الأخير في الصدارة مجدداً بفارق ثانية عن ساينس (اللفة 50)، في حين كان فريق ماكلارين يشاهد بعد لفتين سائقه نوريس ينسحب من السباق جراء عطل في علبة التروس، ليتم ادخال سيارة الأمان في اللفة 55 بسبب عدم قدرة تحريك السيارة وابعادها من مكان خطر على الحلبة.

ومع خروج سيارة الأمان في اللفة 60 اشتعلت المنافسة مجدداً، فحاول ساينس تجاوز بيريس للمركز الثالث لينجح في مسعاه بعد 3 لفات، فيما تقدم راسل زميله هاميلتون بفارق 1.2 ثانية وفيرستابن للمركز السابع بعد تجاوز مزدوج.

وقبل 6 لفات من النهاية (65)، تجاوز ألونسو سائق ريد بول بيريس للمركز الخامس، فيما طلب لوكلير من فريقه مساعدته لتجاوز ساينس من دون تحقيق مبتغاه، في حين طلب ريد بول من فيرستابن عدم تجاوز بيريس إلا أن الهولندي لم يمتثل للأوامر.

© 2022 AFP