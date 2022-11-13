دورتموند "لا يستطيع تحمل معركة مالية" للاحتقاظ ببيلينغهام (الرئيس التنفيذي)

ساشا شورمان ا ف ب

انضم الانكليزي (19 عامًا) الى دورتموند في صيف 2020 قادمًا من برمينغهام سيتي بعقد يمتد حتى 2025.

برلين (أ ف ب) – أقر الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند الالماني هانتس-يواكيم فاتسكه الاحد أن ناديه عاجز عن المنافسة مع نخبة الاندية الأوروبية الساعية لضم لاعب خط الوسط المتألق الشاب جود بيلينغهام.

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كشف في حديث لصحيفة بيلد الألمانية أن دورتموند سيجري محادثات مع اللاعب بعد بطولة كأس العالم في قطر التي تنطلق الاحد المقبل.

وقال فاتسكه الذي يتولى المنصب في دورتموند منذ 2005 "سنجري محادثات (مع بيلينغهام) عندما تنتهي كأس العالم. سنسأله عما إذا كان يريد البقاء أم الرحيل".

وتابع "ومع ذلك، إذا دخلت أندية أوروبية كبرى على الخط، فلا يمكننا تحمل معركة مالية كبيرة".

انضم الانكليزي (19 عامًا) الى دورتموند في صيف 2020 قادمًا من برمينغهام سيتي بعقد يمتد حتى 2025.

تولى شارة القيادة في عدة مباريات في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم واستدعاه المدرب غاريث ساوثغيت الى تشكيلة إنكلترا التي ستشارك في مونديال قطر.

يحتل دورتموند المركز السادس في الدوري بعد خسارته في آخر مباراتين، على بعد تسع نقاط من بايرن ميونيخ المتصدر.

© 2022 AFP