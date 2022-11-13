رالي اليابان: نويفيل يفوز بالسباق الختامي للموسم

توشيفومي كيتامورا ا ف ب

أيتشي (اليابان) (أ ف ب) – فاز سائق هيونداي البلجيكي تييري نويفيل برالي اليابان الختامي لبطولة العالم للراليات الاحد، بعد أن تسبب ثقب في الاطار في خروج أقرب مطارديه البريطاني إلفين إيفانز، بينما حل بطل العالم الفنلندي كالي روفانبيرا في المركز الثاني عشر.

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بدأ إيفانز الاحد متخلفًا بأربع ثوانٍ خلف نويفيل الذي أنهى السبت في الصدارة، وقلّص الفارق الى 0.6 ثانية فقط بعد أداء قوي في المرحلة الافتتاحية.

لكن اصطدامًا في المرحلة الصباحية أجبر إيفانز على تغيير الإطار والخروج من المنافسة ليبتعد نويفيل في الصدارة.

توج روفانبيرا باللقب بعد فوزه في رالي نيوزيلندا الشهر الماضي، لكن نويفيل كان سعيدًا بفوزه بسباقه الثاني هذا الموسم.

وقال البلجيكي الذي انتزع المركز الثالث خلف روفانبيرا والإستوني أوت تاناك في ترتيب بطولة العالم "إنه شعور رائع".

وتابع "لم تكن نهاية أسبوع سهلة أو عامًا سهلاً، لكن أن أنهيه بفوز وإظهار سرعة جيدة طوال عطلة نهاية الأسبوع هو طريقة رائعة لإنهاء الموسم".

أنهى نويفيل السباق بفارق 1:11.1 دقيقة عن تاناك الثاني الذي كان يقود آخر سباق له مع هيونداي، فيما حل صاحب الارض تاكاموتو كاتسوتا ثالثًا بعد أن عاد الرالي الى اليابان للمرة الاولى منذ 2010.

أصبح روفانبيرا أصغر بطل عالم عندما انتزع اللقب في أوائل تشرين الاول/أكتوبر، بعد يوم واحد من عيد ميلاده الثاني والعشرين.

وأنهى ثقب يوم السبت فرص الفنلندي في تحقيق فوزه السابع هذا الموسم الذي أنهاه برصيد 255 نقطة بفارق 50 عن تاناك.

قال "إنه لأمر جيد أن أنهي الموسم - لقد كنت أنتظر ذلك منذ فترة طويلة. يتطلب الأمر الكثير من القوة للكفاح من أجل اللقب وأنا مستعد لقضاء العطلة الآن".

سبق لتويوتا أن حسم بطولة الصانعين في رالي كاتالونيا الشهر الماضي.

ترتيب الخمسة الأوائل في رالي اليابان:

1. البلجيكي تييري نويفيل (هيونداي) 2:43:52.3 ساعتين

2. الإستوني أوت تاناك (هيونداي) بفارق 1:11.1 دقيقة

3.الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) بفارق 2:11.3 د

4. الفرنسي سيباستيان أوجيه (تويوتا) بفارق 2:23.6 د

5. البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 4:05.1 د

الترتيب النهائي لبطولة العالم للسائقين:

1. الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 255 نقطة

2. الإستوني أوت تاناك (هيونداي) 205

3. البلجيكي تييري نويفيل (هيونداي) 193

4. البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) 134

5. الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) 122

© 2022 AFP