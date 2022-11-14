بطولة "ايه تي بي" الختامية: روبليف يحسم مواجهة روسية مثيرة مع مدفيديف

الروسي أندريه روبليف بعد فوزه على مواطنه دانييل مدفيديف في دور المجموعات من بطولة "أيه تي بي" الختامية لكرة المضرب في تورينو في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – حسم الروسي أندريه روبليف، المصنف سابعًا عالميًا، مواجهته المثيرة مع مواطنه دانييل مدفيديف الخامس 6-7 (7/9)، 6-3، 7-6 (9/7) في أولى مبارياتهما في دور المجموعات لبطولة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب الاثنين المقامة في تورينو.

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وبدأ روبليف المشارك في النسخة الثالثة تواليًا المباراة بطريقة أفضل وبدا في طريقه الى حسم المجموعة الاولى بسهولة بعد أن تقدم 4-1، لكن مدفيديف عاد من بعيد وأنقذ نقطتين لخسارتها عندما كان متأخرًا 5-6 ويجرها الى شوط كسر التعادل.

وتمكن مدفيديف المتوج باللقب عام 2020 من إنقاذ خمس فرص أخرى في شوط كسر التعادل قبل أن يحسمه لصالحه 9-7.

إلا أن ذلك لم يهد من عزيمة روبليف الذي تمكن من حسم المجموعة الثانية لصالحه وسط معاناة منافسه على الارسال رغم أنه حقق 24 إرسالا ساحقًا في المباراة ولكنه ارتكب ثمانية أخطاء مزدوجة.

وحافظ كل لاعب على شوط إرساله في المجموعة الاخيرة ليلجآن الى شوط كسر التعادل، كان هذه المرة من نصيب روبليف بعد أن حسم الفوز من الفرصة الخامسة بعد ساعتين ونصف ليرتمي أرضًا ويحقق فوزه الثاني على مدفيديف في سادس مواجهة بينهما.

ويُعتبر روبليف الوحيد في المجموعة الحمراء الذي لم يحقق لقب هذه البطولة، إذ تضم أيضًا الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوج بها خمس مرات والساعي لمعادلة الرقم قياسي (6) الذي يحمله السويسري روجيه فيدرر، بالاضافة الى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس حامل اللقب عام 2019 اللذين يتواجهان لاحقًا.

يتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين الى الدور نصف النهائي.

© 2022 AFP