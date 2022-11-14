بنس: ما قاله ترامب قبيل اقتحام الكابيتول عرّض أميركيين "للخطر"

بيل بوليانو غيتي/ا ف ب/ارشيف

نائب الرئيس السابق مايك بنس خلال مشاركته في تجمع انتخابي في ميشيغن في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2022

واشنطن (أ ف ب) – قال مايك بنس نائب الرئيس السابق دونالد ترامب، إن تصريحات الأخير النارية قبل اقتحام مقر الكونغرس العام الماضي وخلاله "عرّضتني" وعرّضت أميركيين كثرا للخطر، وذلك في مقابلة ستُبث الإثنين.

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وفي المقابلة التي أجرتها معه قناة "ايه.بي.سي" الإخبارية قال بنس إن "كلمات الرئيس في ذاك اليوم خلال التظاهرة (قبل أعمال الشغب) عرّضتني مع عائلتي وكل المتواجدين في الكونغرس للخطر".

وتفيد تقارير بأن بنس يتهيّأ لإعلان ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024. ويتوقّع أن يواجه بنس الرئيس السابق الذي دعا وسائل الإعلام إلى دارته في فلوريدا ليل الثلاثاء، وسط توقّعات أن يعلن ترشّحه للرئاسة.

وتأتي المقابلة مع بنس عشية إطلاق كتاب مذكراته.

وفي المقابلة كشف بنس أن ترامب حرّض خلال خطاب ألقاه في السادس من كانون الثاني/يناير في متنزه قرب البيت الأبيض، الحشود التي نظّمت مسيرة إلى الكابيتول، مبنى الكونغرس.

وقال بنس "كلمات الرئيس كانت متهوّرة. كان واضحا أنه قرر أن يكون جزءا من المشكلة".

وأشار إلى أنه "غضب" لدى قراءته تغريدة ترامب في ذاك اليوم والتي شدد فيها على أن "نائب الرئيس لا يتحلى بالشجاعة اللازمة للقيام بما يتوجب القيام به" لإبقاء ترامب في المنصب من خلال عرقلة عملية مصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة في العام 2020.

وقال بنس في المقابلة "التفتّ إلى ابنتي التي كانت تقف على مقربة مني وقلت +خرق القانون لا يتطلّب شجاعة. ما يتطلب شجاعة هو صون القانون+".

وكان نائب الرئيس حينها في مقر الكونغرس عندما تولى عناصر "الخدمة السرية" نقله من مجلس الشيوخ حيث كان مخربون اقتحموا المقر على وشك الوصول إليه.

وقبل الشهر الحالي لم يكشف بنس فحوى أي تواصل دار بينه وبين ترامب في الفترة التي سبقت اقتحام الكونغرس.

وفي مقتطفات من كتاب مذكراته نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي، قال بنس إنه تحادث مع ترامب عبر الهاتف يوم رأس السنة 2021 وأبلغه رفضه المشاركة في مخطط لإبقاء الملياردير الجمهوري في المنصب.

وكشف بنس أن ترامب قال له "أنت شديد الاستقامة"، ليضيف "مئات الآلاف سيكرهونك... سيعتقد الناس أنك غبي".

© 2022 AFP