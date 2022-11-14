قتيل بقصف إيراني على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان العراق (رسمي)

سفين حميد ا ف ب/ارشيف

مقاتل كردي مرتبط بالحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني في كويسنجق في العراق بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2022

أربيل (العراق) (أ ف ب) – قتل شخص وأصيب ثمانية على الأقل في قصف صاروخي إيراني استهدف الاثنين مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة في أقليم كردستان العراق الشمالي، حسبما افادت مصادر رسمية.

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وقال قائم مقام قضاء كويسنجق طارق الحيدري لفرانس برس "قتل شخص واصيب ثمانية بجروح جراء قصف إيراني بخمسة صواريخ استهدف مقرا للحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني" يقع في محافظة أربيل.

واكد بيان لوزارة صحة الإقليم مقتل شخص واصابة ثمانية بجروح جراء القصف.

ويقع المقر الذي تعرض للقصف في قضاء كويسنجق، التابع لمحافظة أربيل.

كما تعرضت مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة بينها "كومالا" والحزب الشيوعي الإيراني، لقصف طائرة مسيرة.

وقال عطا سقزي القيادي في حزب "كومالا" لفرانس برس "قصفت طائرة مسيرة حوالى الثامنة صباحا، مقرات أحزاب +كومالا+ و +الحزب الشيوعي الإيراني+ في منطقة زركويز" الواقعة شرق مدينة السليمانية.

وأكد "عدم وقوع ضحايا لان المقرات كانت خالية، لتلقيهم نداء إنذار".

وفي إيران، أكد مصدر عسكري إيراني وقوع هجمات ب"صواريخ وطائرات مسيرة" على "مقار جماعات إرهابية في المنطقة الشمالية من العراق".

وتتخذ أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية يسارية من إقليم كردستان العراق مقراً لها، وهي أحزاب خاضت تاريخياً تمرداً مسلحاً ضدّ النظام في إيران على الرغم من تراجع أنشطتها العسكرية في السنوات الأخيرة.

في الأيام الأخيرة، استهدفت ضربات إيرانية مرارا مواقع حدودية في كردستان العراق، شمال أربيل، بدون أن تسفر عن أضرار ملحوظة.

وتأتي هذه الضربات في سياق توتر تشهده إيران عبر تظاهرات يومية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني منتصف أيلول/سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.

© 2022 AFP