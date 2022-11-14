مقتل فلسطينية برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية

عباس موماني ا ف ب/ارشيف

لقطة من الارشيف يعود تاريخها إلى 10 نيسان/أبريل 2015 لصدامات في بيتونيا بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتلت فلسطينية تبلغ من العمر 19 عاما الاثنين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال تنفيذه عملية اعتقال في بلدة بيتونيا القريبة من رام الله في الضفة الغربية، حسب ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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وأوضح بيان للجيش الاسرائيلي أن "مركبة فلسطينية اقتربت من جنوده خلال نشاط امني في بلدة بيتونيا. طلب الجنود من المركبة التوقف لكنها لم تتوقف وتم اطلاق النار على المركبة، وعرف ان هناك اصابة".

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن "الفتاة سناء الطل (19 عاما) استشهدت بعد اصابتها برصاصة في الراس اطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم بلدة بيتونيا".

وحسب مصادر امنية فلسطينية، اعتقل الجيش الاسرائيلي ثلاثة أشخاص خلال العملية.

وينفذ الجيش الاسرائيلي الذي يحتل الضفة الغربية منذ العام 1967، عمليات دهم واعتقال في مختلف المدن الفلسطينية وتصاعدت وتيرتها منذ شهر اذار/مارس الماضي عقب تصعد المواجهة بين الطرفين.

وقال شاهد عيان ان السيارة التي تواجدت فيها الفتاة تعرضت لاطلاق نار كثيف بعد ان تفاجأ من بداخلها بالجيش.

وقال بكر عرموش لوكالة فرانس برس "لم تكن هناك حادثة دهس والجيش اطلق النار على المركبة عشوائيا".

© 2022 AFP