مونديال 2022: المهاجم ماركوس تورام يكمل تشكيلة فرنسا

فرانك فيف ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – استُكملت تشكيلة منتخب فرنسا لكرة القدم المشاركة في مونديال قطر 2022، مع استدعاء ماركوس تورام مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي الإثنين.

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وكتب الاتحاد "اللاعب الـ26. سيكمل ماركوس تورام مجموعة (المدرب) ديدييه ديشان في كأس العالم" التي أحرز الفرنسيون لقبها عام 2018 في روسيا للمرة الثانية في تاريخهم بعد 1998 عندما كان المدافع ليليان، والد ماركوس، في عداد التشكيلة وسجل هدفي الفوز على كرواتيا في نصف النهائي.

وغاب تورام (25 عاماً و4 مباريات دولية)، ثاني أفضل هداف في البوندسليغا راهناً (10 أهداف)، عن المنتخب الفرنسي منذ صيف 2021 عندما خاض كأس أوروبا كلاعب بديل.

وكان ديشان استدعى 25 لاعباً الأربعاء، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) يسمح بضم 26 لاعباً إلى مونديال قطر. وسيكون متاحاً للمدربين حتى مساء الإثنين بارسال القوائم الرسمية لفيفا.

ويقدّم تورام بداية موسم جيدة في البوندسليغا، مسجلاً 13 هدفاً و4 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.

وتدافع فرنسا عن لقبها من مجموعة رابعة تضم أستراليا والدنمارك وتونس.

© 2022 AFP