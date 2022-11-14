مونديال 2022: لوريس يؤكد أنه يجب "إظهار الاحترام لقطر"

كليرفونتان (فرنسا) (أ ف ب) – أكد الحارس هوغو لوريس، قائد منتخب فرنسا بطلة العالم، الاثنين أنه "يجب إظهار الاحترام" لقطر في ظل الجدل القائم حيال مسائل عدة لاستضافتها النهائيات العالمية التي تنطلق الاحد.

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قال حارس توتنهام الانكليزي خلال مؤتمر صحافي في كليرفونتان حيث المقر التدريبي للمنتخب "قبل القيام بأي شيء، أنت بحاجة إلى موافقة الفيفا والاتحاد (الفرنسي). لدي رأي شخصي في هذا الموضوع وهو مشابه إلى حد ما لرأي رئيس" الاتحاد الفرنسي نويل لو غريت.

وتابع ردًا على سؤال حول ارتداء شارة مع خطوط ملوّنة للتعبير عن رفضهم للتمييز ودعمًا للمثليين "عندما نرحب بالأجانب في فرنسا، غالبًا ما نريدهم أن يمتثلوا لقواعدنا ويحترموا ثقافتنا. سأفعل الشيء نفسه عندما أذهب إلى قطر. يمكنني أن أتفق أو لا أتفق مع أفكارهم ولكن يجب أن أظهر الاحترام".

ارتدى العديد من قادة المنتخبات الأوروبية، بما فيها فرنسا، شارة مع خطوط ملونة في أيلول/سبتمبر الماضي خلال دوري الامم تعبيرًا عن تضمانهم مع المثليين ورفضهم التميير. ومن المتوقع أن يستمر ذلك في قطر، البلد الذي تُجرّم فيه المثلية الجنسية.

في غياب لوريس حينها، ارتدى القائد الثاني رافايل فاران الشارة، لكن لو غريت يرغب في أن يتخلى عنها لوريس في الدوحة.

قال لصحيفة ليكيب في وقت سابق من الشهر الحالي "أرغب في ألا يفعل ذلك. سنلعب في بلد يجب أن نحترمه. ولكن إذا كان علينا أن نرتديها، فسنرتديها. الأمر لا يتعلق بأني أعارض هذه الشارة، لكن في بعض الأحيان أعتقد أننا نريد أن نلقي الدروس بدلا من أن ننظر أيضًا إلى ما يحدث في بلدنا".

طُرحت بشكل منتظم مسألة حقوق العمال المهاجرين والمثلية الجنسية في قطر من قبل المنظمات غير الحكومية منذ منح الدولة الخليجية الغنية بالغاز حق الاستضافة في العام 2010.

يتم دعوة منتخب فرنسا بانتظام لأخذ موقف حيال هذه المسائل، ولا سيما من قبل منظمة العفو الدولية.

قال لوريس الاثنين "هذه مواضيع لا يمكننا أن نظل غير حساسين لها. لا يمكنني الرد عليكم الآن ولكن سيكون هناك شيء ما، ستعرفون في الوقت المناسب، على ما أعتقد قريبًا".

وقعت فرنسا بطل العالم عام 1998 أيضًا في المجموعة الرابعة الى جانب الدنمارك وأستراليا وتونس.

© 2022 AFP