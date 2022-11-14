مونديال 2022: مدرب صربيا يأمل في أن يكون المهاجمان ميتروفيتش وفلاهوفيتش جاهزين

Javad Parsa أن تي بي/ا ف ب

بلغراد (أ ف ب) – قال مدرب صربيا دراغان ستويكوفيتش الإثنين إنه يأمل في أن يكون مهاجماه المصابان دوشان فلاهوفيتش وألكسندر ميتروفيتش جاهزين بدنيًا بشكل كامل للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق الاحد في قطر.

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قال خلال مؤتمر صحافي قبل مغادرة المنتخب إلى قطر الثلاثاء "أعتقد أنهما سيكونان جاهزين ونحن نعمل في هذا الاتجاه".

ولم يستطع المدرب تحديد ما إذا سيكون اللاعبان اللذان تواجدا في القائمة المؤلفة من 26 لاعبًا التي أعلن عنها الجمعة، جاهزين للمشاركة في المباراة الافتتاحية الصعبة لصربيا ضد البرازيل بطلة العام خمس مرات في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

تابع في هذا الصدد "آمل أن تسير الأمور على ما يرام، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسنجد الحلول، ولهذا السبب أنا هنا. لا يوجد مدرب لا يحب رؤية لاعبه يلعب. على أية حال، لم يشاركا مع فريقيهما لفترة من الوقت".

ولم يلعب فلاهوفيتش (22 عامًا) مع يوفنتوس بسبب إصابة في الفخذ منذ الخسارة 4-3 أمام بنفيكا البرتغالي التي أخرجت الفريق الايطالي من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الماضي.

وتعرض ميتروفيتش (28 عامًا)، مهاجم فولهام الانكليزي والهداف التاريخي لصربيا، لإصابة في قدمه خلال مباراة منتخب بلاده في دوري الأمم الاوروبية ضد السويد في أيلول/سبتمبر ما أبعده عن منافسات الدوري الممتاز.

تواجه صربيا مهمة صعبة في المجموعة السابعة التي تضم أيضًا الكاميرون وسويسرا.

© 2022 AFP