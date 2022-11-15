ضغوط على روسيا خلال قمة مجموعة العشرين لإنهاء حرب أوكرانيا

أشمد ابراهيم تصوير مشترك/ا ف ب

سفينة تمرّ في أفق شعار قمة قادة مجموعة العشرين في نوسا دوا فيجزيرة بالي الإندونيسية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

نوسا دوا (اندونيسيا) (أ ف ب) – رغم الانقسامات بين دول مجموعة العشرين حول الغزو الروسي لأوكرانيا، تصاعدت الضغوط على روسيا الثلاثاء خلال قمة مجموعة الاقتصادات الكبرى من أجل إنهاء الحرب ذات التكاليف المادية والبشرية الباهظة.

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بدأ الثلاثاء أهمّ تجمّع للقادة العالميين منذ بداية جائحة كوفيد-19، بغياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جزيرة بالي الاندونيسية، بعد تسعة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في العالم وبعودة التهديد باستخدام السلاح النووي.

لا يرد الغزو الروسي لأوكرانيا على جدول الأعمال الرسمي لقمة مجموعة العشرين، إلّا أنه يهيمن على الاجتماع ويكشف الانقسامات بين الدول الغربية الداعمة لكييف ودول أخرى ترفض إدانة موسكو، وعلى رأسها الصين.

مع ذلك، اتفق أعضاء مجموعة العشرين، التي تم إنشاؤها بالأساس لإدارة القضايا الاقتصادية، على مسودة بيان اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، لكن احتمال اعتمادها يرجّح أن يكون قليلًا نظرًا للانقسامات التي برزت في الأيام الأخيرة وضرورة موافقة موسكو عليها.

تتحدث هذه الوثيقة، في حال تبنّاها القادة، عن التداعيات السلبية لـ"الحرب في أوكرانيا"، متناولة مصطلح "الحرب" الذي لا تزال ترفضه موسكو التي تتحدث عن "عملية عسكرية خاصة". وتشير الوثيقة إلى أن "معظم الأعضاء (...) يدينون بشدّة" النزاع، معتبرين استخدام السلاح النووي أو التهديد به "غير مقبول"، وتدعو إلى تمديد اتفاقية تصدير الحبوب.

تنتهي الجمعة الاتفاقية الموقعة في تموز/يوليو، برعاية تركيا، والتي سمحت بتصدير نحو عشرة ملايين طنّ من الحبوب الأوكرانية، ولا تزال موسكو تثير الشكوك حول نيتها بشأن تمديد الاتفاقية من عدمه، ما يثير مخاوف الأمم المتحدة من حصول مجاعة.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يشارك في جلسة حول أمن الطاقة وأمن الغذاء خلال قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا في جزيرة بالي الاندونيسية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 باي ايسمويو تصوير مشترك/اف ب

- زيلينسكي يشكر "مجموعة الـ19"-

بعد عودته من مدينة خيرسون المحررة بجنوب أوكرانيا، خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة مجموعة العشرين خلال الجلسة الافتتاحية لقمتهم عبر الفيديو الثلاثاء قائلا إن الوقت حان لإنهاء "الحرب المدمرة"التي تشنها روسيا.

ودعا إلى تمديد اتفاقية الحبوب، معتبرًا أنها "تستحق تمديدًا إلى أجل غير مسمى (...) بغض النظر عن موعد انتهاء الحرب"، وحض على توسيع الاتفاق ليشمل موانئ أخرى.

وأضاف في خطاب عبر الفيديو باللغة الأوكرانية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "أنا مقتنع أنه حان الوقت الآن الذي يجب والذي يمكن فيه وقف الحرب الروسية المدمرة"، مضيفا "سينقذ ذلك آلاف الأرواح".

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان غائبا عن القمة بعد أن قرر عدم الحضور وارسال وزير خارجيته سيرغي لافروف إلى بالي ليمثل روسيا.

وأضاف زيلينسكي "لا توجد ولا يمكن أن تكون هناك أي أعذار للابتزاز النووي"، موجهًا الشكر الى "مجموعة الـ19" - باستثناء روسيا.

وانتقد "التهديدات المجنونة باستخدام الأسلحة النووية التي يلجأ إليها المسؤولون الروس"، في إشارة إلى تلميحات بوتين في هذا الصدد التي جعلت حتى بكين تشعر بعدم الارتياح.

الصين وسط المعادلة

ودعا رئيس البلد المضيف للقمة الاندونيسي جوكو ويدودو إلى "إنهاء الحرب"، في إشارة واضحة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو يشارك في جلسة حول أمن الطاقة وأمن الغذاء خلال قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا في جزيرة بالي الاندونيسية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 باي ايسمويو تصوير مشترك/ا ف ب

وخاطب ويدودو قادة المجموعة قبل الجلسة الافتتاحية للقمة قائلًا "يجب ألا نقسم العالم إلى أجزاء، وألا نسمح للعالم بالدخول في حرب باردة أخرى".

وتتركّز جميع الأنظار على الصين التي تقرّب رئيسها شي جينبينغ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية الحرب، بحيث شكّلا جبهة مشتركة ضدّ ما يعتبرانها مساعي الهيمنة الغربية.

ورفضت بكين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.

متحدثًا خلال قمة مجموعة العشرين، دعا جينبينغ إلى معارضة تسييس مشاكل الغذاء والطاقة وتحويلها إلى أدوات وأسلحة"، بينما كرر في الوقت ذاته التعبير عن معارضته لسياسة العقوبات الغربية.

وطالب أيضًا هذه الدول بالحد من تداعيات رفع معدلات الفائدة، في وقت يشدد الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياساته الرامية لمواجهة التضخم.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاء مع شي على هامش القمة، لتوحيد جهود باريس وبكين ضد الحرب في أوكرانيا. وقال ماكرون لشي بعد مصافحته وبدء المحادثات بينهما، "(يجب أن) نوحد جهودنا للاستجابة (...) لأزمة عالمية مثل حرب روسيا في أوكرانيا".

الرئيس الصيني شي جينبينغ والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصلان إلى قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا في جزيرة بالي الاندونيسية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 أشمد ابراهيم تصوير مشترك/ا ف ب

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد اتفق مع نظيره الصيني خلال محادثات الإثنين على أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة النووية إطلاقًا، ويشمل ذلك أوكرانيا، حسبما أعلن البيت الأبيض الإثنين.

وتخطط العديد من الدول لتعزيز قدراتها العسكرية. ووصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى بالي معلنًا طلب لندن شراء خمس فرقاطات حربية ومتحدثًا عن "تهديد" روسي.

© 2022 AFP