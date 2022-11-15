لافروف: شروط الأوكرانيين للتفاوض "غير واقعية"

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في صورة وزعتها الخدمة الصحافية لوزارة الخارجية الروسية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 خلال حضوره اجتماعًا مع نظيره الصيني على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في نوسا دوا في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية

نوسا دوا (اندونيسيا) (أ ف ب) – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن شروط أوكرانيا لإعادة إطلاق المفاوضات مع موسكو "غير واقعية"، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال قمة مجموعة العشرين.

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وقال لافروف للصحافيين "قلت مجددا إن جميع المشاكل ترتبط بالجانب الأوكراني الذي يرفض بشكل قاطع المفاوضات ويطرح شروطا من الواضح أنها غير واقعية"، مشيرا إلى أنه أعرب عن هذا الموقف أثناء لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

عقد المسؤولون الروس والأوكرانيون عدة جولات غير مثمرة من المفاوضات في بداية النزاع - بما في ذلك الاجتماعات التي استضافها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومع الأمم المتحدة وتركيا، وقعت روسيا وأوكرانيا هذا الصيف اتفاقا لاستئناف التصدير من الموانئ الأوكرانية للسماح بتصدير الحبوب.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن كييف لا يمكنها إجراء مفاوضات سلام مع موسكو طالما ظل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلطة.

وقال لافروف إن المستشار الألماني أولاف "شولتس وماكرون يدركان جيدًا أن هذه العملية تعرقلها أوكرانيا التي تحظر، بما في ذلك من خلال القوانين بمراسيم يصدرها زيلينسكي، المفاوضات مع روسيا الاتحادية". وأضاف "هذا ليس سؤالًا" يوجه إلى روسيا.

وقال وزير الخارجية "نريد أن نرى أدلة ملموسة على أن الغرب مهتم بجدية بضبط زيلينسكي وبأن يُشرح له أن هذا لا يمكن أن يستمر، وأن هذا ليس في مصلحة الشعب الأوكراني".

تغيب بوتين عن القمة فيما تكبدت روسيا هزائم محرجة في ساحة المعركة في ظل حرب طاحنة تهدد مستقبل نظامه.

في غضون ذلك، وجه زيلينسكي نداءً بالفيديو لقادة مجموعة العشرين يدعوهم للضغط على روسيا لسحب قواتها بعد ما يقرب من تسعة أشهر من القتال.

© 2022 AFP