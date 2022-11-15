مقتل اسرائيليين اثنين بهجوم في الضفة الغربية وقوات الامن تردي المهاجم ( مسؤولون)

جاك غويز ا ف ب/ارشيف

ارئيل (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قُتل إسرائيليان الثلاثاء في هجوم نفّذه فلسطيني قرب مستوطنة في الضفة الغربية فيما قتل المهاجم برصاص الامن الاسرائيلي، بحسب ما اعلنت مصادر اسرائيلية وفلسطينية.

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وأفادت خدمة الطوارئ الاسرائيلية عن مقتل الاسرائيلي الأول طعنا بينما قتل الثاني خلال ملاحقة المهاجم في المنطقة الصناعية القريبة من مستوطنة ارئيل وسط الضفة الغربية، قبل ان يتم "تحييد" المهاجم، حسب ما اكد الجيش الاسرائيلي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بدورها مقتل فلسطيني "مجهول الهوية".

وتقع مستوطنة "ارئيل" وسط الضفة الغربية، بين مدينتي نابلس ورام الله، وتعتبر من اكبر المستوطنات.

وحسب بيان مفصّل من الجيش الاسرائيلي، فإن "ارهابي" وصل بالقرب من بوابة المنطقة الصناعية في ارئيل وقام بطعن اسرائيليين، ومن ثم تم طعن اسرائيليين اخرين في محطة قريبة للوقود ومن ثم هرب "الارهابي" قبل ان يتم " تحييده" لاحقا.

وتحدثت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن "استشهاد مواطن" دون ان تعطي تفاصيل اخرى، سوى انه مجهول الهوية.

واعلنت خدمة الطوارئ الاسرائيلية مقتل اسرائيلي (35 عاما) جراء عملية الطعن، ومقتل أخر دهسا على الطريق السريع القريبة، فيما سُجّلت ثلاث إصابات.

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان المهاجم هرب بداية من المنطقة التي تمت فيها عملية الطعن، في مركبته باتجاه الطريق السريع، وباتجاه معاكس للسير.

وتأتي هذه الحادثة قبل ساعات من أداء أعضاء الكنيست الاسرائيلي الجدد اليمين، والذين تعهد غالبيتهم بمواجهة "العنف" الفلسطيني.

وتحتل اسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967.

© 2022 AFP