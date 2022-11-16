الحكم بالسجن على الدولي النروجي السابق كارو بسبب التهرب الضريبي

اندرو ياتس ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

حُكم على جون كارو الدولي النروجي السابق بالسجن 14 شهرًا بتهمة التهرب الضريبي اضافة الى غرامة مالية من قبل محكمة أوسلو.

اوسلو (أ ف ب) – حكمت محكمة أوسلو الجزائية على المهاجم النروجي الدولي السابق جون كارو بالسجن 14 شهرًا بتهمة التهرب الضريبي.

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وأدين كارو، 43 عامًا، بعدم الإبلاغ عن مداخيل خاضعة للضريبة بقيمة 12.8 مليون كرونة (1.29 مليون دولار) وأصول بقيمة 307 مليون كرونة (31 مليون دولار) خلال 2014-2019.

بالإضافة إلى عقوبة السجن، حُكم عليه بدفع غرامة قدرها 540 ألف كرونة (54370 دولارًا أميركيًا).

وأقرّ كارو، الذي لعب لأستون فيلا الانكليزي وفالنسيا الاسباني وليون الفرنسي من بين أندية أوروبية أخرى لكرة القدم، بالتهم الموجهة إليه.

وقدم المدعون خلال المحاكمة أدلة، بما فيها قسائم بطاقات الائتمان التي أظهرت أنه كان في النروج لأكثر من 183 يومًا في السنة خلال تلك الفترة، مما جعله من الناحية التقنية مقيماً في النروج وبالتالي يخضع لنظام الضرائب.

وأخبر كارو المحكمة أنه كان ببساطة يتبع نصيحة وكيله السابق. وقالت محاميته بيريت ريس أندرسن في بيان "خلصت المحكمة إلى أنه تصرف بإهمال جسيم ولكن ليس بقصد".

وتابع "لقد جادلنا في الامر طوال الوقت، وأوضح كارو أنه يريد تصحيح الأمور".

وأضافت أنها وكارو سيقرآن حكم المحكمة بالتفصيل قبل اتخاذ قرار بشأن الاستئناف.

© 2022 AFP