الرئيس البولندي يرجّح "جدًا" أن تكون الدفاعات الأوكرانية مصدر الصاروخ على بولندا

وجتيك رضوانسكي ا ف ب

محققون من الشرطة خلال دورية تفتيش في الحقول القريبة من الموقع حيث قتلت ضربة صاروخية شخصين في قريةبجيفودوف بشرق بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

بجيفودوف (بولندا) (أ ف ب) – أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا الأربعاء أنه "من المرجح جدًا" أن تكون الدفاعات الأوكرانية هي مصدر الصاروخ الذي سقط في بلدة بولندية على الحدود مع أوكرانيا وأسفر عن قتيلين.

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وفي بروكسل، عقد سفراء دول حلف شمال الأطلسي صباح الأربعاء اجتماعًا طارئًا بشأن سقوط الصاروخ، فيما أعلن الكرملين أن "لا علاقة له" بالأمر.

وأكّد دودا لصحافيين أن "لا شيء يشير إلى أنه كان هجومًا متعمدًا على بولندا".

وأضاف "من المرجّح جدًا أنه كان صاروخًا استُخدم في الدفاع الصاروخي الأوكراني ... إنه على الأرجح حادث مؤسف"، معتبرًا أن اللائمة تقع على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وطلبت أوكرانيا الأربعاء إعطاءها حق "الوصول الفوري" إلى الموقع الذي سقط فيه الصاروخ، فكتب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف في تغريدة "أوكرانيا تطلب الوصول الفوري إلى موقع الضربة" مشيرًا إلى أن كييف ترغب بإجراء "تقييم مشترك للحادثة".

واعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الأربعاء أن "لا مؤشر" يسمح بالقول إن الانفجار الذي أسفر عن قتيلين في بولندا ناجم عن "هجوم متعمّد".

وقع انفجار في قرية بجيفودوف في شرق بولندا عند الساعة 14,40 بتوقيت غرينتش الثلاثاء أسفر عن مقتل شخصين.

وقالت المدرّسة آنا مارغوس (60 عامًا) لوكالة فرانس برس "أنا خائفة. لم أنم طوال الليل". وأضافت "آمل أن يكون صاروخًا طائشًا، لأن في حال غير ذلك نحن عاجزون عن فعل أي شيء".

وتُظهر صورة نشرتها الشرطة محققين يعملون في حفرة كبيرة قرب مركبة مقلوبة.

وضعت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي جيشها في حالة تأهب قصوى واستدعت السفير الروسي ليل الثلاثاء، لكنها حذرت من التوصل إلى أي استنتاجات متسرعة بشأن مصدر الصاروخ الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.

"لا علاقة" للكرملين

وأعربت القوى الغربية عن تضامنها مع بولندا في جولات دبلوماسية مكثفة، بما فيها على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا.

وحذر المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاءخلال مؤتمر صحافي في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في إندونيسيا من أي "استنتاجات متسرعة ... في مثل هذا القضية الخطيرة ... قبل إجراء تحقيق دقيق".

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن ضرباتها الثلاثاء لم تصب سوى الأراضي الأوكرانية، مضيفةً أنها تمكنت من تحديد أن الصاروخ الذي سقط في بولندا هو قذيفة أطلقها نظام دفاع إس-300 تابع للقوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة "نريد أن نشير إلى أن الضربات العالية الدقة التي شُنّت على أراضي أوكرانيا كانت على مسافة تتجاوز 35 كلم من الحدود الأوكرانية البولندية".

وكتب الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف على تويتر أن الحادثة "تثبت شيئًا واحدًا فقط: شن حرب مختلطة ضد روسيا، والغرب يقترب من الحرب العالمية".

تتمتع بولندا بالحماية من خلال التزام حلف شمال الأطلسي بالدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة 5 من ميثاق الناتو.

وقال الرئيس البولندي إنه من "المرجح" أن يطلب مندوب بولندا إجراء مشاورات عاجلة بموجب المادة 4 من ميثاق الحلف التي تنص على أنه يمكن الدعوة للتشاور عندما يشعر أي عضو في حلف شمال الأطلسي بأن "وحدة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه" معرضة للخطر.

" نتعامل مع عواقب أفعال روسيا"

بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي الأوكرانية رغم سلسلة من الانتكاسات على جبهة القتال.

وتسبب النزاع في قلق عميق في بولندا المجاورة حيث لا تزال الهيمنة السوفياتية راسخة في الذاكرة الجماعية.

وتشترك بولندا في حدود بطول 530 كيلومترًا مع أوكرانيا، وكانت في طليعة الدول التي قدّمت مساعدات عسكرية وإنسانية لها وفرضت عقوبات على روسيا.

ورغم ترجيح أن يكون الصاروخ الذي سقط الثلاثاء أوكرانيًا، أوضحت الحكومة البولندية أنها تلقي باللوم على روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي بافيل جابلونسكي لإذاعة "آر إم أف" RMF إن "في جميع الاحتمالات، نحن نتعامل مع عواقب أفعال روسيا".

وردّ على انتقاد نظام الدفاع الجوي البولندي بالقول "إن أنظمة الدفاع الصاروخي في جميع أنحاء العالم ليست أنظمة فعالة بنسبة 100% تحمي كل ملليمتر من أراضي كل دولة".

خريطة تظهر موقع قرية بجيفودوف في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا فالنتان راكوفسكي ا ف ب

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قد كتب في تغريدة مساء الثلاثاء "روسيا تروّج الآن لنظرية مؤامرة تزعم أن صاروخًا (أطلقه) سلاح الجوّ الأوكراني سقط في أراضي بولندا. هذا الأمر غير صحيح".

"صفعة في وجه" مجموعة العشرين

وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "التعازي" لبولندا لمقتل بولنديَين "جراء الإرهاب الصاروخي الروسي".

وجاء الانفجار بعد سلسلة من الضربات الصاروخية الروسية على مدن في أوكرانيا الثلاثاء بما فيها مدينة لفيف، قرب الحدود مع بولندا.

ولفت زيلينسكي إلى أن الضربات تسببت بقطع الكهرباء عن نحو عشرة ملايين شخص في مرحلة أولى، ثم عاد التيار لدى نحو ثمانية ملايين شخص، بعد أن تسبب بإغلاق تلقائي لمحطتين نوويتين.

وقال إن روسيا أطلقت 85 صاروخًا على منشآت للطاقة في جميع أنحاء البلاد، وأدان الضربات ووصفها بأنها "فعل إبادة" و"صفعة في وجه" مجموعة العشرين.

وأعلن حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا في فيديو نشره الأربعاء على تلغرام أن الأسبوع المقبل سيكون "صعبًا" لسكان المنطقة، مشيرًا إلى أن الدمار الذي طال شبكة الكهرباء "كبير" رغم عمل "الكهربائيين طوال الليل والأجهزة اللازمة" لإصلاح المنشآت المتضررة.

© 2022 AFP