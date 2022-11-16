بطولة الـ "أيه تي بي": ديوكوفيتش يتأهل الى نصف النهائي بفوزه على روبليف

ماركو بيرتوريلو ا ف ب

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثامناً الى نصف نهائي بطولة "أيه تي بي" في تورينو الأربعاء بفوزه على الروسي أندريه روبليف السابع 6-4 و6-1، وهو فوزه الثاني بمجموعتين نظيفتين في المباراتين التي خاضهما في البطولة.

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بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثالث 6-4 و7-6 (7/4) في مباراته الاولى ضمن المجموعة الحمراء الاثنين، ضمن الصربي مكانًا له في الدور قبل النهائي، بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة الجمعة امام الروسي دانييل مدفيديف الخامس الذي يواجه تسيتسيباس في وقت لاحق.

ديوكوفيتش (35 عاماً) الذي مرّ بموسم متذبذب بسبب رفضه الحصول على لقاح مضاد لفيروس كوفيد ما فرض عليه الغياب عن عدد من البطولات الكبرى بسبب قوانينها الخاصة الصارمة، يبحث عن لقب رئيسي ثان هذا العام بعد بطولة ويمبلدون احدى بطولات "غراند سلام".

وبلغ ديوكوفيتش نصف النهائي للمرة الحادية عشر في 15 مشاركة له في البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في الموسم. ويسعى للحصول على لقب سادس يعادل فيه الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر.

وكان روبليف فاز في مواجهته المثيرة مع مواطنه مدفيديف 6-7 (7/9)، 6-3، 7-6 (9/7) في الجولة الاولى، ليحتدم الصراع على البطاقة الثانية المؤهلة الى دور الاربعة عن هذه المجموعة.

ويُعتبر روبليف الوحيد في المجموعة الحمراء الذي لم يحقق لقب هذه البطولة.

وسبق ان ودّع الاسباني رافايل نادال الثاني المنافسات اثر تعرّضه لخسارته الثانية تواليا في البطولة على يد الكندي فيليكس-أوجيه ألياسيم.

يتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين الى الدور نصف النهائي.

© 2022 AFP