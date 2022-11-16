دوري "أن بي ايه": بيليكانز يسقط غريزليس ومافريكس يتخطى كليبرز بصعوبة

توم بينينغتون غيتي عبر ا ف ب/غيتي عبر ا ف ب

لاعب دالاس مافريكس جوش غرين (على اليسار) يسدّد الكرة وسط مضايقة دفاعية من لاعب لوس انجليس كليبرز الفرنسي نيكولا باتوم خلال مباراة ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

واشنطن (أ ف ب) – قاد سي جاي ماكولوم فريقه نيو اورليانز بيليكانز للفوز على ممفيس غريزليز 113-102 بعد تسجيله 30 نقطة وهي الاعلى له هذا الموسم وذلك ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الثلاثاء.

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وتألق ماكولوم بالتسجيل من المسافات كلّها (11 من 23 ومن ضمنها 7 من 13 ثلاثية)، كما قام بتسع تمريرات حاسمة ليعزّز بيليكانز رصيده الى 8 انتصارات و6 هزائم ويقلص الفارق مع غريزليز الذي يتقدم عليه مع تسعة انتصارات وست هزائم في المنطقة الغربية.

ومن ناحية غريزليز، برز جا مورانت مع 36 نقطة، الا انّ خروجه الى دكة البدلاء في اواخر الربع الثالث بينما كان فريقه متقدما 86-85، سمح لبيليكانز بانتزاع زمام المبادرة.

ونجح نيو أورليانز في تسجيل 15 نقطة مقابل 5 ليقلب الطاولة على منافسه، ويتقدم 104-91 قبل ست دقائق من نهاية المباراة.

وفي دالاس، تألق النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش وقاد فريقه دالاس مافريكس للفوز على لوس انجليس كليبرز 103-101 في مباراة نارية.

منح ريجي بولوك مافريكس التقدم 99-93 بعد ثلاثيتين متتاليتين قبل 91 ثانية من نهاية المباراة. لكنّ الفرنسي نيكولا باتوم ردّ بثلاثية لكليبرز وأضاف بول جورج ثنائية لتشتعل المباراة قبل 51 ثانية من النهاية (98-99).

وضرب دونتشيتش خصمه كليبرز بثلاثية اخرى ليضع فريقه في موقف افضل لحسم النتيجة في الثواني الاخيرة.

وكان جورج أفضل مسجّل لكليبرز بـ 23 نقطة واضاف باتوم 22.

© 2022 AFP