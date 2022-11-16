مونديال 2022: ألمانيا تهزم عُمان استعدادًا بهدف دولي أول لفولكروغ

هيثم الشكيري ا ف ب

منتخب ألمانيا قبل المباراة الودية ضد عُمان في استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

مسقط (أ ف ب) – فاز منتخب ألمانيا على مضيفه العُماني 1-صفر الاربعاء في استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، في المحطة الاخيرة لـ"دي مانشافت" قبل خوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر التي تنطلق الأحد.

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وتدين ألمانيا بفوزها المتأخر الى البديل نيكلاس فولكروغ مهاجم فيردر بريمن الذي سجل الهدف الوحيد في أول مباراة دولية له (80).

وهذا الفوز الثاني لألمانيا على عُمان بعدما حسمت أيضا المباراة الاولى بينهما 2-صفر في 1998 على نفس الملعب.

ورغم سيطرة ألمانيا الميدانية، لم تترجم فرصها الى اهداف بعد تألق لافت لحارس اصحاب الارض ابراهيم المخيني.

وبدأ المخيني عرضه عندما ابعد ببراعة تسديدة مهاجم تشلسي الانكليزي كاي هافرتس (16)، وردت عمان عبر صلاح اليحيائي لكن إلكاي غوندوغان تدخل وابعد تسديدته الى ركنية قبل ان تشكل الخطر على مرمى الحارس مانويل نوير (20).

وكاد واعد بوروسيا دورتموند يوسوفا موكوكو يسجل في اول مشاركة دولية له لكن تسديدته القوية اثر عرضية ديفيد راوم أصابت القائم(45).

بات موكوكو الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ18 يوم افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والاكوادور في 20 الحالي، أصغر لاعب ألماني يتم استدعاؤه للعب في المونديال.

واستمر المخيني في تألقه وتصدى لكرة غوندوغان على دفعتين (51).

وشكل فولكروغ الذي شارك للمرة الأولى بقميص ألمانيا خطرًا كبيرًا بعدما دفع به المدرب هانزي فليك مطلع الشوط الثاني، حيث تعامل المخيني مع تسديدته ببراعة وأبعدها الى ركنية، لعبت الكرة وسددها ثيلو كيهرر لكن حارس عمان الرائع ابعدها عن خط المرمى (53).

وكان لاصحاب الارض بعض الانطلاقات الخطرة في المرتدات واهدر البديل محسن الغساني فرصة بغرابة بعدما سدد بعيدًا عن مرمى نوير وهو في مواجهته (72).

وسجل فولكروغ ثاني هدافي "البونسليغا" هذا الموسم برصيد 10 اهداف، هدفه الدولي الاول بعدما تلقى تمريرة من هافرتس فشل المخيني هذه المرة في التعامل معها (80).

وللمفارقة، بات فولكروغ (29 عامًا و280 يومًا) أكبر لاعب ميدان يخوض بداياته مع المنتخب الوطني منذ 20 عامًا، وتحديدًا منذ مارتن ماكس (33 عامًا و253 يومًا) عندما شارك للمرة الاولى مع ألمانيا في 2002 ضد الارجنتين، وفق موقع "أوبتا" للإحصاءات.

وعاد فولكروغ للتسجيل بعد 4 دقائق بتمريرة من هافرتس ايضا لكن الحكم ألغى هدفه بداعي التسلل (84).

وتستهل ألمانيا مبارياتها في نهائيات قطر ضد اليابان في 23 الشهر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا إسبانيا وكوستاريكا.

من جهتها، تستعد عمان لمنافسات كأس الخليج الخامسة والعشرين "خليجي 25" التي ستقام في البصرة في العراق في كانون الثاني /يناير 2023، وستلعب مباراة ودية أخرى في 20 الحالي امام بيلاروس في مدينة العين الإماراتية.

© 2022 AFP