مونديال 2022: الأرجنتين تستعد للسعودية بفوز كبير على مضيفتها الامارات 5-صفر

ريان ليم ا ف ب

دبي (أ ف ب) – استعد منتخب الارجنتين بقيادة نجمه المخضرم ليونيل ميسي بشكل جيد لمباراته الأولى أمام السعودية في كأس العالم 2022 في قطر، بفوزه الكبير على مستضيفه الاماراتي 5-صفر الاربعاء في ابوظبي، رافعاً رصيده إلى 36 مباراة توالياً من دون خسارة.

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وسجل خوليان ألفاريس (17) وأنخل دي ماريا (25 و36) وليونيل ميسي (44) وخواكين كوريا (60) الأهداف.

في استاد محمد بن زايد وامام نحو 37 الف متفرج، استعرضت الارجنتين في آخر محطة إعدادية لها قبل سفرها الى الدوحة ومواجهة السعودية الثلاثاء المقبل في اولى مبارياتها ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وبدت الفوارق الفنية واضحة بين المنتخبين ولصالح ميسي ورفاقه، حيث لم يجد "ألبيسيليستي" اي صعوبة في الوصول الى المباراة رقم 36 توالياً دون هزيمة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، ليصبح على بعد فوز واحد من معادلة ايطاليا صاحبة الرقم القياسي العالمي (37 مباراة).

ودفع سكالوني في الشوط الاول بالتشكيلة الاساسية وتألفت من حارس المرمى ايميليانو مارتينيس، ليساندرو مارتينيس، خوان فويث، نيكولاس اوتامندي، ماركوس اكونيا، رودريغو دي بول، لياندرو باريديس، أليكسيس ماك ليستر، لاوتارو مارتينيس، دي ماريا، ألفاريس وميسي.

وعمد سكالوني الى إبقاء ميسي طوال دقائق المباراة، وسط تشجيع كبير من المدرجات التي تفاعلت مع كل كرة يلمسها نجم باريس سان جرمان الفرنسي.

وافتتحت الارجنتين بطلة العالم مرتين التسجيل بعد تمريرة من دي ماريا الى ميسي الذي انطلق من بعد منتصف الملعب منفرداً، وبدل من التسديد مرّر الكرة الى ألفاريس البعيد عن الرقابة الذي لم يجد صعوبة في ايداعها شباك خالد عيسى (17).

وسرعان ما اضاف دي ماريا الهدف الثاني بتسديدة رائعة بعدما قابل عرضية اكونيا (25).

واضاف دي ماريا المتألق الهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة ماك ليستر، ليمر عن مدافع الامارات خليفة الحمادي ثم عيسى ويضع الكرة في المرمى (36).

ولعب جناح يوفنتوس الايطالي دور الممرر هذه المرة بعدما تبادل الكرة مع ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، الذي سدد بعيدًا عن متناول عيسى وسط هتاف المدرجات باسمه (44). وهذا الهدف الدولي الـ91 لابن الخامسة والثلاثين.

وهدأ ايقاع الارجنتين في الشوط الثاني الذي بدأته الامارات بقوة بعد تسديدة قوية من حارب عبدالله اصاب بها العارضة، ارتدت الى عبدالله رمضان الذي سدد مجددا وصد ايميليانو مارتينيس كرته على دفعتين (48).

ولكن فورة صاحب الارض لم تستمر طويلا بعدما سجلت الارجنتين الخامس بعد تمريرة من دي بول الى البديل كوريا الذي سدد كرة اصطدمت بقدم المدافع الحسين صالح نحو الشباك (60).

ومن الفرص النادرة للامارات كادت تقلص الفارق، لكن تسديدة البديل علي صالح ابعدها مارتينيس، قبل ان يعود حارس استون فيلا الانكليزي لابعاد تسديدة كايو كانيدو.

وقال دي بول في تصريح تلفزيوني بعد المباراة "خضنا آخر مباراة لنا (قبل المونديال) بجدية، وتركيزنا سيكون على المباراة الاولى (امام السعودية) ونحن جاهزون ذهنيا وفي مرحلة جيدة فنيا".

واكد لاعب اتلتيكو مدريد ردا على الترشيحات التي تضع الارجنتين في مقدمة المرشحين لنيل اللقب "الارجنتين لديها تقاليد في كأس العالم ونحن بطل اميركا الجنوبية الاخيرة، لكن سنلعب بتواضع".

وتضم مجموعة الارجنتين أيضًا الى جانب السعودية كل من المكسيك وبولندا.

© 2022 AFP