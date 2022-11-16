مونديال 2022: رونالدو يغيب عن المباراة الاستعدادية ضد نيجيريا

أولي سكارف ا ف ب/ارشيف

لشبونة (أ ف ب) – سيغيب النجم كريستيانو رونالدو عن المباراة الودية للمنتخب البرتغالي ضد نيجيريا الخميس استعدادًا لمونديال قطر الذي ينطلق الاحد، بسبب التهاب في المعدة، بحسب ما أعلن مدربه فرناندو سانتوش الاربعاء.

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ويأتي غيابه عن تدريبات الأربعاء في الوقت الذي استغل فيه الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات فترة التوقف الدولي لتصفية حساباته مع ناديه مانشستر يونايتد الانكليزي.

في مقابلة مدوية بُثت الاحد والاثنين، قال رونالدو إنه شعر "بالخيانة" من قبل مسؤولي النادي وأنه "لا أحترم المدرب" الهولندي إريك تن هاغ، متهما إياهم بالرغبة في الإطاحة به من الفريق.

ورد سانتوش في مؤتمر صحافي على عدة أسئلة بشأن هذه المسألة ومدى تأثير هذا الجدل على الاستعدادات لكأس العالم "هذه القضية لا علاقة لها بنا ولا بالمنتخب".

وتابع "إنها مقابلة تخصه وهي شخصية للغاية وعلينا أن نحترم ذلك"، مشيرًا إلى أن مهاجمه لم يذكر المنتخب في مقابلته.

لن تمنح المباراة الودية ضد نيجيريا الخميس في لشبونة رونالدو بعض الوقت الذي يفتقر إليه في مانشستر بعد أن غاب أيضًا عن الفوز الاخير ضد فولهام في آخر مباراة في الدوري الممتاز قبل التوقف الدولي.

أفاد سانتوش "إنه يعاني من التهاب في المعدة (...) ولن يتدرب اليوم (الأربعاء) لهذا السبب"، موضحًا أن قائده "بالتأكيد لن يكون جاهزًا" للمباراة.

يسافر المنتخب الجمعة الى الدوحة ويستهل حملته في 24 الشهر الحالي ضد غانا قبل ملاقاة الاوروغواي وكوريا الجنوبية ضد منافسات المجموعة الثامنة.

© 2022 AFP