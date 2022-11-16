مونديال 2022: نكونكو ينضم إلى قافلة المصابين في منتخب فرنسا

برتران غواي ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – استمرت لعنة الاصابات في منتخب فرنسا لكرة القدم قبل بدء حملة الدفاع عن لقبه في مونديال قطر 2022، مع اعلان غياب مهاجمه كريستوفر نكونكو، لينضم إلى بول بوغبا، نغولو كانتي، مايك مينيان وبريسنيل كيمبيمبي.

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ويعاني متصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني مع فريق لايبزيغ من التواء في مفاصل ركبته اليسرى، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي عشية سفر المنتخب الأزرق إلى قطر صباح الأربعاء.

ولم يعلن الاتحاد هوية البديل، وذلك بعد ارسال لائحة اللاعبين الـ26 الرسمية الى الاتحاد الدولي (فيفا). وبحال الاصابة الجدية، تسمح الانظمة بتغيير اللاعبين.

وحتى لو لم تكن مشاركته متوقعة كأساسي، إلا ان نكونكو كان قادراً على لعب دور البديل المميز. اختير نكونكو الذي بلغ الخامسة والعشرين يوم الإثنين، أفضل لاعب في الدوري الألماني الموسم الماضي.

وفي التمرين الأخير لتشكيلة المدرب ديدييه ديشان قبل السفر إلى الدوحة، تعرّض نكونكو لاصطدام مع زميله لاعب الوسط ادواردو كامافينغا.

في المقابل، لم يخض نجم هجوم الفريق المخضرم كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم، تمريناً كاملاً بعد عودته من الاصابة، على غرار المدافع رافايل فاران.

وتخوض فرنسا مباراتها الأولى في 22 الجاري ضد أستراليا.

© 2022 AFP