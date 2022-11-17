أن بي ايه: سلتيكس يسقط أتالانتا وصنز يتفوق على ووريرز رغم 50 نقطة لكوري

لقطة من مباراة بوسطن سلتيكس ضد أتلانتا هوكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق بوسطن سلتيكس فوزه الثامن تواليًا في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بتفوقه على أتلانتا هوكس 126-121 الاربعاء، في حين لم تساهم نقاط ستيفن كوري الخمسين في تفادي غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الخسارة أمام مضيفه فينكس صنز 130-119.

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قاد جايلن بروان سلتيكس مع 22 نقطة مقابل 19 لجايسون تايتوم، ولكن الاول أكد أن النقاط الـ44 التي ساهم بها لاعبو الاحتياط هي التي صنعت الفارق.

قال في هذا الصدد "سددنا بعض التسديدات المهمة، لاعبو الاحتياط جلبوا الطاقة. لدينا فريق رائع على كل الاصعدة".

وعزز سلتيكس صدارته للدوري بالانتصار الثاني عشر مقابل ثلاث هزائم. أما ووريرز، الفريق الذي هزمه في نهائي العام الماضي، مني بالخسارة التاسعة مقابل ستة انتصارات في المركز الثاني عشر في الغربية.

سجل كوري، أفضل لاعب في نهائي الموسم الماضي، 50 نقطة، ولكن في ظل ضعف المساهمة الهجومية وأداء دفاعي سيئ، مني ووريرز بالخسارة الثامنة خارج الديار من دون أي فوز هذا الموسم، وهو الرصيد الاسوأ بعيدًا عن أرضه منذ 9-صفر عام 1989.

قال المدرب ستيف كير "ليس هناك عزيمة جماعية، نحن نفتقر إلى العزيمة الآن. وعندما لا تملكها، تصبح المباراة سهلة حقًا للفريق الآخر".

وقاد كاميرون باين هجوم صنز في ظل غياب المصاب بول جورج، مسجلا 29 نقطة، الاعلى في مسيرته، فيما ساهم ديفن بوكر بـ27 وميكال بريدجز بـ23.

وحقق ميلووكي باكس الفوز 113-98 على ضيفه كليفلاند كافالييرز ليتلقى الاخير الخسارة الخامسة تواليًا.

كان بروك لوبيز الافضل من الفائز مع 29 نقطة، بينها سبع ثلاثيات من أصل 9، فيما ساهم اليوناني يانيس أنتيتوكومبو مع 16 نقطة و12 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

بب/ر م

© 2022 AFP