أوكرانيا وتركيا تؤكدان تمديد اتفاق تصدير الحبوب 120 يوما

اوزران كوزي ا ف ب

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – أكّدت أوكرانيا وتركيا الخميس تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما، في خطوة قوبلت بترحيب الأمين العام للأمم المتحدة.

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وأفاد وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على تويتر "سيتم تمديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوما".

وأكد مسؤول تركي لفرانس برس أنه تم تمديد الاتفاق الذي ستنقضي مدّته ليل الجمعة "وفقًا للأحكام الحالية" ولمدة أربعة أشهر.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن الاتفاق سيبقى ساريًا "لمدة 120 يوما مع أخذ ظروف الشتاء بعين الاعتبار". وأشار إلى احتمال وضع "ترتيبات جديدة" بعد انتهاء فصل الشتاء.

وأكد مصدر دولي مطلع على المفاوضات لفرانس برس أن الأطراف المعنية وافقت على تمديد الاتفاق.

من جانبه، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالخطوة مؤكدا على أن المنظمة الدولية "ملتزمة بالكامل إزالة ما تبقى من عقبات في طريق تصدير الأغذية والأسمدة من الاتحاد الروسي".

أفاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء على هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها إندونيسيا "برأيي سيبقى (الاتفاق) قائما. لا مشكلة من هذه الناحية".

تعد أوكرانيا من أهم منتجي الحبوب في العالم. ومنع الغزو الروسي تصدير 20 مليون طن من الحبوب من موانئها إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق برعاية الأمم المتحدة وتركيا في تموز/يوليو.

© 2022 AFP