بطولة الـ "أيه تي بي": نادال يحفظ ماء الوجه بفوز معنوي على رود

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – ودّع الاسباني رافايل نادال، المصنّف ثانيًا عالميًا، بطولة الـ "أيه تي بي" لكرة المضرب بفوز معنوي على حساب النروجي كاسبر رود 7-5 و7-5 في تورينو ضمن دور المجموعات.

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نادال، وهو المصنّف أولا في الحدث الختامي للموسم في ظل غياب مواطنه الشاب والمصنّف اولا عالميًا كارلوس ألكاراس، استهل مشواره في البطولة بخسارتين ضمن المجموعة الخضراء، مما جعل مباراته امام رود هامشية، علمًا انّ الاخير سبق ان حسم تأهله الى دور الاربعة قبل مواجهة الاسباني.

وقال نادال الذي يعاني من الاصابة منذ فترة "إنني أتدرّب بشكل جيد".

وتابع "ربما لم اخض العدد الكافي من المباريات كي استعيد المستوى الذي كنت عليه. ليس هناك من ثقة كافية، على الارجح، بعد ستة أشهر صعبة. هكذا سارت الامور. أقبل بحقيقة أن الموسم لم ينته كما اردت. لكن على الاقل انهيته بفوز ايجابي".

وحوّل نادال تركيزه الى العام 2023 قائلا "بالنسبة للعام الجديد، سأحاول ان أستعد بشكل مناسب، ان اعمل بطريقة صحيحة وان استهل الموسم بالطاقة المناسبة والسلوك الصحيح لبلوغ المستوى الذي احتاجه من البداية. انا متحمس حول الموضوع".

وسبق لنادال ان هزم رود في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة الاخيرة 6-3 و6-3 و6-0.

وسيتحدد المتأهل الثاني عن هذه المجموعة الى جانب رود عندما يتواجه الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم والاميركي تايلور فريتز في وقت لاحق.

© 2022 AFP