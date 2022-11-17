سيول والرياض تتفقان على تعزيز العلاقات في مجالي الطاقة والدفاع

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بالي بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

سيول (أ ف ب) – اتفقت السعودية وكوريا الجنوبية على تعزيز العلاقات في مجالات رئيسية مثل الطاقة والدفاع، بينما وقّعت المملكة سلسلة اتفاقيات احداها في مجال الصناعات البتروكيميائية تبلغ قيمته 6,7 مليارات دولار.

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والتقى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة الكورية الجنوبية الخميس حيث أعلنا عن خطة لتحويل العلاقة الثنائية إلى "شراكة استراتيجية".

ووصل ولي العهد السعودي الذي يعد الحاكم الفعلي للمملكة إلى سيول في وقت متأخر الأربعاء بعدما حضر قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وتأتي محطته في سيول في إطار جولة آسيوية تصب في إطار مساعي المملكة لتعزيز علاقاتها مع أكبر سوق للطاقة التي تصدّرها.

وتأتي الجولة في ظل خلاف بين الرياض وواشنطن بشأن قرار مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفائها في إطار "أوبك بلاس" الشهر الماضي خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا.

واتفق يون وولي العهد السعودي على رفع مستوى العلاقات إلى "شراكة استراتيجية تتركّز على المستقبل"، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب يون.

ويتطلع الرئيس الكوري الجنوبي إلى انضمام شركات محلية إلى مشاريع سعودية كبرى مثل مدينة "نيوم" المستقبلية، وتعزيز التعاون في قطاعي الدفاع والطاقة.

وذكر مكتب يون أن ولي العهد السعودي "أعرب خصوصا عن أمله في زيادة التعاون في قطاعات الطاقة والدفاع والبناء بشكل كبير".

وخلال الزيارة، وقّعت حكومتا وشركات البلدين، بما فيها عدد من أبرز المجموعات في سيول، عشرين اتفاقا تقريبا مرتبطة بمجالات عديدة من الزراعة إلى خطوط سكك الحديد.

وشملت الاتفاقات استثمارا سعوديا في مشروع "شاهين" التابع لمصفاة "إس أويل" الكورية الجنوبية الذي سيتم بموجبه بناء منشآت لإنتاج البتروكيماويات في كوريا الجنوبية وتبلغ قيمته 6,7 مليارات دولار، بحسب مكتب يون.

ومساء الخميس، ذكرت وزارة الاستثمار السعودية في بيان أن البلدين وقعا 26 اتفاقية استثمار ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تبلغ نحو 112,7 مليار ريال (30 مليار دولار أميركي).

وتغطي الاتفاقيات الموقعة مشاريع في قطاعات الطاقة والصناعة والتصنيع والنقل والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواد الكيميائية وخدمات البيئة وتجهيز الأغذية وقطاع الأدوية، بحسب الوزارة.

وغادر ولي العهد سيول مساء الخميس متوجها إلى تايلاند حيث من المقرر أن يحضر القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك.

وأدخل محمد بن سلمان، الذي أصبح رسميا رئيسا للوزراء في أيلول/سبتمبر، إصلاحات اقتصادية واجتماعية ودينية على المملكة الغنية بالنفط منذ صعد إلى السلطة.

وقد واجه انتقادات بعد مقتل المعارض جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018.

والعام الماضي، رفع الرئيس الأميركي جو بايدن السرية عن تقرير استخباراتي خلص إلى أن الأمير محمد وافق على عملية قتل خاشقجي، وهو أمر تنفيه السلطات السعودية.

وواجه ولي العهد الشاب عزلة دولية لنحو ثلاث سنوات بعد الحادث، أنهاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كانون الأول/ديسمبر الماضي حين زار مدينة جدة في غرب المملكة.

ومذاك، تقاطر زعماء العالم على السعودية للقائه، خصوصا مع تزايد الضغوط الغربية على السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، لزيادة إنتاج الخام الأسود في أعقاب نشوب الحرب الأوكرانية في شباط/فبراير الماضي.

وفي مقدم هؤلاء الرئيس الأميركي جو بايدن الذي زار مدينة جدة في تموز/يوليو الفائت، دون أنّ يؤدي ذلك لتغيير في سياسة السعودية النفطية.

© 2022 AFP