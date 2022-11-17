فورمولا واحد: هولكنبرغ بدلاً من شوماخر في هاس لموسم 2023

انضم الالماني نيكو هولكنبرغ إلى فريق هاس للعام المقبل بدلاً من مواطنه ميك شوماخر

باريس (أ ف ب) – سيحلّ الألماني نيكو هولكنبرغ بدلاً من مواطنه ميك شوماخر في هاس للموسم المقبل من منافسات بطولة العالم للفورمولا واحد، حسب ما أعلن الخميس الفريق الاميركي.

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وأفاد هاس في بيان قبيل انطلاق الجولة الختامية للعام الحالي على حلبة مرسى ياس في أبوظبي "يعود هولكنبرغ (35 عاماً)، وهو سائق فورمولا واحد مخضرم تتضمن مسيرته 181 جائزة كبرى، إلى جانب فوزه بسباق 24 ساعة في لومان مع بورشه، إلى الفورمولا واحد لخوض برنامج كامل العام المقبل".

وسيزامل هولكنبرغ السائق الدنماركي كيفن ماغنوسن (30 عاماً)، في وقت لم يحدد فريق هاس مدة العقد.

ودافع هولكنبرغ عن ألوان وليامس وفورس إنديا وساوبر ورينو ورايسينغ بوينت وآستون مارتن، قبل أن يفقد مركزه الأساسي في البطولة العالمية لسباقات سيارات المقعد الأحادي بعد رحيله عن رينو في عام 2019. غير أنه عاد إلى الحلبات هذا العام كبديل لمواطنه سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، مع فريق أستون مارتن عقب اصابة الاخير بفيروس كورونا (البحرين والمملكة العربية السعودية).

قال هولكنبرغ "أنا سعيد جداً للانتقال لخوض موسم بكامله مع فريق هاس للفورمولا واحد في عام 2023".

وحلّ السائق الالماني في المركز السابع في عام 2018 كأفضل نتيجة له في الفورمولا واحد، علماً انه يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من السباقات من دون الصعود إلى منصة التتويج (181)، في حين حصد 521 نقطة وانطلق من المركز الأول مرة واحدة وكان ذلك في جائزة البرازيل في بداياته في البطولة عام 2010 مع ويليامس.

وضمن السياق ذاته، أضاف الإيطالي-الأميركي غونثر شتاينر مدير هاس "من الواضح رؤية الخبرة والمعرفة اللتين سيجلبهما نيكو للفريق"، مشدداً على سمعة هولكنبرغ "كسائق رائع وصلب خلال التجارب التأهيلية، وفعّال خلال السباقات".

في المقابل، خسر ميك، نجل أسطورة الفئة الأولى ميكايل بطل العالم سبع مرات، مقعده مع هاس بعد عامين من انضمامه إليه في بداياته في البطولة تخللتهما نتائج متواضعة والعديد من الحوادث.

ويحتل ابن الـ 23 عاماً الذي انتقل إلى الفئة الاولى في عام 2021 عقب فوزه ببطولة سباقات فورمولا 2، المركز السادس عشر في الترتيب العام للبطولة الحالية برصيد 12 نقطة، خلف زميله ماغنوسن صاحب المركز الثالث عشر (25 نقطة).

© 2022 AFP