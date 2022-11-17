ماكرون يعتبر أنه يجب "عدم تسييس الرياضة" قبيل انطلاق المونديال في قطر

لودوفيك ماران تصوير مشترك/ا ف ب

بانكوك (أ ف ب) – اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنه "يجب عدم تسييس الرياضة" في وقت يستمرّ الجدل حول استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، قبل أيام من انطلاقها خصوصًا بسبب سجلّ الإمارة الحقوقي.

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وقال ماكرون الذي يدافع منتخب بلاده عن اللقب العالمي الذي حققه في روسيا عام 2018، "أعتقد أنه يجب عدم تسييس الرياضة"، وذلك خلال حديثه مع الصحافيين عند وصوله الى بانكوك للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأضاف "يجب معالجة هذه المسائل عند منح حقّ استضافة الحدث".

ورأى ماكرون الذي سبق أن أعلن أنه سيذهب إلى قطر إذا وصلت فرنسا للدور نصف النهائي، أن "تسييس الرياضة فكرة سيئة للغاية"، مذكرًا بأن بلاده ستستضيف الألعاب الأولمبية عام 2024.

مع قرب انطلاق كأس العالم لكرة القدم في قطر، تزايدت الدعوات في أوروبا لمقاطعة العرس الكروي، على خلفية اتهامات بالفساد متعلّقة بكيفية حصول الإمارة الثرية على حقّ تنظيم البطولة.

وتشمل الانتقادات أيضا سجلّ الدوحة الحقوقي في مجال الحريّات وحقوق المرأة وأفراد مجتمع الميم والعمّال المهاجرين، وصولاً إلى تقاليد المجتمع القطري المحافظ ومناخ الإمارة الحارّ وتكييف الملاعب.

ووصل ماكرون الى بانكوك في وقت متأخر الأربعاء متطلعا الى إعادة إطلاق الطموحات الإستراتيجية لبلاده في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعد الإهانة التي وجهتها أستراليا لفرنسا بإلغاء عقد غواصات كبير عام 2021.

© 2022 AFP