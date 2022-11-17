مونديال 2022: الاصابة تبعد النجم السنغالي مانيه عن النهائيات

كريستوف ستاخه ا ف ب

تعرض السنغالي ساديو مانيه (يسار) لاصابة قوية في المباراة الاخيرة لبايرن ميونيخ الالماني

الدوحة (أ ف ب) – تعرّض منتخب السنغال لكرة القدم لصفعة موجعة جداً، بعد الإعلان عن غياب نجمه الأول ساديو مانيه عن نهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم، لاصابته في ساقه اليمنى، حسب ما أعلن الخميس اتحاد اللعبة.

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وبغيابه، يصبح مانيه (30 عاماً) النجم الأبرز تبعده الاصابة عن النهائيات المقبلة.

وأعلن طبيب المنتخب مانويل ألفونسو في حساب "أسود التيرانغا" على موقع تويتر "للأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي اليوم (الخميس) ان تطوّر (التعافي) ليس ملائماً كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون آسفين لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم".

واوضح الطبيب ان "تدخلاً جراحياً سيُحدّد قريباً" لنجم ليفربول الإنكليزي السابق وبايرن ميونيخ الألماني الحالي.

وكانت مشاركة مانيه في التشكيلة المونديالية محلّ شك مع بطلة إفريقيا، منذ خروجه مصاباً في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى في الدقيقة الحادية والعشرين خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن (6-1) في الدوري الألماني لكرة القدم في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

رغم ذلك، ضمّه المدرب أليو سيسيه إلى التشكيلة على أمل تعافي أفضل لاعب إفريقي ووصيف الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وراء الفرنسي كريم بنزيمة.

وعبّر رئيس الاتحاد السنغالي أوغوستين سنغور في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس عن حزنه وتضامن اللاعبين مع مانيه "كنا مستعدين للإعلان عن الاصابة... نعلم الآن انها اصبحت مؤكدة. الجميع متفقون ان صحته فوق كل شيء. الأهم بالنسبة اليه وللجميع ان يتعافى ويعود بسرعة".

ويتعين على سيسيه استدعاء لاعب بديل لمانيه، ولديه مهلة حتى الأحد عشية مواجهته مع هولندا ضمن المجموعة الاولى في كأس العالم التي تضم أيضا قطر المضيفة والاكوادور.

اما-ايبا/جأش/د ع

© 2022 AFP