مونديال 2022: البرازيل والأرجنتين في طليعة المرشحين

نيقوسيا (أ ف ب) – يبدو أن الاحتكار الاوروبي لكأس العالم في كرة القدم سينكسر بعد عقدين من الزمن، أقله في أعين مدربين ولاعبين ومحللين يرون في منتخبَي البرازيل والارجنتين أبرز المرشحين لتحقيق المجد في قطر.

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كان المنتخب البرازيلي بجيله الخارق الذي ضم أمثال رونالدو ورونالدينيو وريفالدو آخر منتخب مِن خارج القارة العجوز يرفع الكأس في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، محققًا لقبه الخامس القياسي.

سيطرت بعدها منتخبات أوروبا فتوّجت إيطاليا (2006)، إسبانيا (2010)، ألمانيا (2014) وفرنسا (2018).

لكن الكثيرين يتوقعون أن تخرج الكأس من القارة العجوز هذه المرة وتعود أدراجها الى أميركا الجنوبية، وتحديدًا الى برازيليا أو بوينوس أيرس للمرة الاولى منذ 1986 بقيادة الاسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

يرى البعض أن كرة القدم مدينة للأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، بالتتويج، فيما يعتبر البعض الآخر أنه لن يصبح بقيمة مارادونا في بلاده ما لم يحقق ذلك.

يتوقع الاسباني بيب غوارديولا، مدرّبه السابق في برشلونة، والذي غالبًا ما يكرّر أن ميسي هو أعظم من أنجبته المستديرة، أن يكون اللقب أخيرًا من نصيبه.

كشف عن ذلك المهاجم الأرجنتيني الشاب خوليان ألفاريس الذي يلعب تحت إشراف غوارديولا في مانشستر سيتي الانكليزي بعد وصوله خلال الصيف من ريفر بلايت.

كرة القدم مدينة لميسي؟

قال في حديث مع شبكة "اي أس بي أن" في تشرين الاول/أكتوبر الفائت "خلال أيامي الأولى، كان يتحدث بيب وبرتغاليون ورودري عن من سيفوز بكأس العالم، لم أقل شيئًا. كانوا يقولون البرتغال وفرنسا ودول أوروبية أخرى، ثم قال بيب +هل تعرفون من لديه أفضل فرصة؟+ لم يقولوا أي شيء ثم استدار وأشار إليّ".

الارجنتيني دييغو مارادونا يرفع كأس العالم في مونديال المكسيك في 28 حزيران/يونيو 1986 دومينيك فاجيه ا ف ب/ارشيف

أما ميسي نفسه، فرأى أن البرازيل وفرنسا حاملة اللقب، بقيادة نيمار وكيليان مبابي تواليًا، زميليه في باريس سان جرمان، ستكونان أبرز المرشحين.

قال في حديث مع اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول": "كلّما تحدثنا عن المرشحين، نتحدث دائمًا عن الفرق ذاتها. إذا أردتم أن نعطي أفضلية الفوز للبعض، فأعتقد أن البرازيل، فرنسا وإنكلترا تتقدم بعض الشيء على المنتخبات الأخرى".

وكان كشف في حديث سابق عن البرازيل وفرنسا "لديهم نفس المجموعة منذ فترة طويلة، ويعملون بشكل جيد. فرنسا، بصرف النظر عن آخر كأس أوروبا عندما أقصيت (في ثمن النهائي) حيث قدموا أداءً سيئًا، فإن لديهم بعض اللاعبين الرائعين. لديهم فكرة واضحة والمدرب نفسه (ديدييه ديشان). الامر ذاته بالنسبة للبرازيل بعض الشيء" بقيادة تيتي.

لم يذكر ميسي منتخب بلاده رغم وصوله الى قطر إثر سلسلة من 36 مباراة من دون خسارة، تخللها التتويج بكوبا أميركا العام الماضي على حساب البرازيل بالذات في عقر دارها (1-0) ليحقق أخيرًا لقبه الأول مع "ألبيسيليستي".

ويرشّح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي وقع منختب بلاده مع مجموعة الارجنتين، ميسي وزملاءه للفوز. قال في حديث مع صحيفة ماركا الاسبانية الاحد "نعم، أعتقد أن الأرجنتين، مع ميسي، من المرشحين للفوز بكأس العالم".

وعندما سُئل عما إذا كانت كرة القدم مدينة لميسي بهذا اللقب، أجاب مهاجم برشلونة "إذا قمتم بتحليل كرة القدم في السنوات العشر أو 15 الماضية، فإن الوجهين الرئيسيين هما ميسي و(البرتغالي) كريستيانو رونالدو، وفي النهاية، إذا فكرتم في من يستحق الفوز بكأس العالم هذه، فإن هذين الاسمين يظهران دائمًا".

سادسة للبرازيل أو فرنسا مجددًا؟

وفق ما أسفرته القرعة، هناك احتمال في أن تلتقي البرازيل والارجنتين في النهائي في سابقة في المونديال.

تملك "سيليساو" من أقوى خطوط الهجوم بقيادة نيمار ونجمي ريال مدريد المتألقين فينيسيوس جونيور ورودريغو وغابريل جيزوس مهاجم أرسنال وغيرهم.

ويرى الالماني يورغن كلينسمان، بطل العالم 1990، والذي ألحق منتخب بلاده خسارة مذلة 7-1 بالبرازيل على أرضها في نصف نهائي 2014، أنها المرشحة الابرز "ألمانيا لديها منتخب شاب جيد جدًا. يمكنهم الذهاب بعيدًا، ونظريًا يمكنهم الفوز بكأس العالم...لكن المنتخب الابرز بالنسبة لي، بعد أن شاهدته على مدار العامين الماضيين خاصة خلال التصفيات هو البرازيل".

كان الظهير الايمن كافو آخر قائد برازيلي يرفع الكأس. يؤكد في حديث مع وكالة فرانس برس أن "كأس العالم في قطر فرصة عظيمة لكسر الهيمنة الأوروبية. هذا هو الوقت المثالي للبرازيل لكسر اللعنة والفوز باللقب. الأرجنتين وسيليساو هما المرشحتان الابرز".

لم يختلف الامر بالنسبة للحارس الايطالي الاسطوري جانلويجي بوفون المتوج بمونديال 2006 "الأرجنتين والبرازيل، أرى أنهما قويتان للغاية. على صعيد الافراد، أرى فرنسا المنتخب الاوروبي الوحيد القادر على المنافسة، ولكن لست متأكدًا من ذلك على صعيد المجموعة...فرنسا، على غرار إيطاليا قليلا، تضيع أحيانًا ولا تحقق النتائج القادرة على تحقيقها. وربما بلجيكا، لأنني أحب كثيرًا (حارسها تيبو) كورتوا".

توجت فرنسا بلقبها الثاني في كأس العالم في مونديال روسيا في ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو في 15 تموز/يوليو 2018 ألكسندر نيمينوف ا ف ب/ارشيف

من جهته، يرى الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا، المتوج بمونديال 1998، أن "فرنسا لا تزال المرشحة الابرز بسبب قوتها الهجومية. هناك البرازيل والأرجنتين، كما أن الألمان حاضرون دائمًا في البطولات الكبرى. هذه الدول الأربع المرشحة بالنسبة لي".

يشكك البرازيلي توستاو، بطل العالم 1970، بقدرة بلاده على إحراز اللقب، فقال لفرانس برس "الفريق يبدو صلبًا جدًا، لكن خلال الأعوام الأربعة الأخيرة لم يواجه سوى خصوم من أميركا الجنوبية، مع خوضه بعض المباريات الودية مع منتخبات آسيوية وإفريقية أقل شأنًا منه".

وفي موقف غريب، ذهب أسطورة كرة القدم الكاميرونية صامويل إيتو بعيدًا في توقعاته، معتبرًا أن "الكاميرون ستفوز بنهائي كأس العالم ضد المغرب" علمًا أنه لم يسبق أن بلغ منتخب إفريقي المباراة القمة.

© 2022 AFP