مونديال 2022: تونس تعمل على "التفاصيل" بمواجهة الدنمارك

ميغيل مدينا ا ف ب

لاعبو منتخب تونس لكرة القدم في حصة تدريبية على ملعب العقلة في الدوحة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 استعداداً لمونديال قطر

الدوحة (أ ف ب) – ينصبّ تركيز المنتخب التونسي لكرة القدم على "التفاصيل" في استعداداته لاختباره الأول في مونديال قطر 2022 أمام الدنمارك الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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وخاض منتخب "نسور قرطاج" مرانه الأوّل الخميس على ملعب العُقلة في الدوحة تحضيراً لمواجهته المرتقبة الصعبة أمام الدنمارك ضمن مجموعة تضم أيضاً فرنسا حاملة اللقب وأستراليا.

وكان المنتخب التونسي الذي يشارك في النهائيات للمرة السادسة في تاريخه، اختتم استعاداته للعرس العالمي بفوزه على إيران 2-صفر الأربعاء، في مباراة أقيمت خلف أبواب موصدة في الدوحة.

وأعرب لاعب خط الوسط فرجاني ساسي عن أمله في أن يتمكن المنتخب من إسعاد جماهيره وأن يقاتل لـ "تحقيق الهدف المطلوب منا (...) وإن شاء الله نكتب التاريخ" في لإشارة إلى تخطي الدور الأول.

وعن أهمية الفوز المعنوي على إيران، قال ساسي لوكالة فرانس برس إن "الفوز مهم جداً للمنتخب التونسي من الناحية المعنوية، هي مباراة ودية ولكن الأخيرة لنا قبل كأس العالم".

وأضاف لاعب وسط الدحيل القطري "أن تفوز على منتخب مشارك بدوره في كأس العالم يمنحنا الثقة وكذلك للمدرب من ناحية جاهزية اللاعبين (...) المنتخب التونسي جاهز لتحقيق الحلم".

وتطرّق ساسي إلى مباراة الدنمارك قائلاً "في كل بطولة الأهم هي المباراة الأولى. قمنا بالتحضير لها كما يجب، ونعلم جيداً أن المباراة ليست سهلة وإن شاء الله نكون حاضرين كما يجب ونطبق تعليمات المدرب مع أعلى مستوى من التركيز".

ولم يخف ساسي أن الهدف المعلن لتونس هو التأهل إلى الدور الثاني، مقراً "مجموعتنا ليست سهلة ولكن طالما نملك الأمل والطموح وطالما نحن هنا سندافع عن حظوظنا".

من ناحيته، شدد المهاجم نعيم السليتي لاعب الاتفاق السعودي الذي افتتح التسجيل لمنتخب بلاده أمام إيران، على أن "الجميع يعلم قوة المنتخب الدنماركي وعلينا أن نلعب بنسبة 100 في المئة وبتركيز عال منذ الدقيقة الأولى واعتقد أن الفارق سيكون من ناحية الفعالية".

وأضاف لوكالة فرانس برس "لا يمكننا أن نعد بالفوز بل بتقديم الأفضل وعدم الشعور بالندم ونحن نتحضر لخوض مباراة أولى جيدة، فكُرة القدم تلعب على التفاصيل وحتى (الأرجنتيني) ليونيل ميسي قال انه لا يعد الجماهير الأرجنتينية بالفوز لأن كل مباراة مختلفة وتلعب على تفاصيل مهمة".

في المقابل، أشار الاتحاد التونسي للعبة عبر صفحته على فيسبوك إلى إصابة حارس المرمى الاحتياطي البشير بن سعيد وغيابه عن المباراة الأولى أمام الدنمارك، على أن يخضع لفحص طبي في 20 تشرين الثاني/نوفمبر للبت باستمراره مع المنتخب مع عدمه.

كما أكد الاتحاد أن اللاعب ديلان برون مؤهل لخوض مواجهة الدنمارك، على اعتبار أن العقوبة التي طالته من اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إثر طرده من ودية البرازيل تشمل مقابلتين وديتين وليس المباريات الرسمية.

© 2022 AFP