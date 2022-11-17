مونديال 2022: حصة تدريبية أولى للمنتخب السعودي في قطر

خالد دسوقي ا ف ب

تدربت السعودية للمرة الاولى بعد قدومها الى قطر للمشاركة في المونديال

سيلين (قطر) (أ ف ب) – أجرى المنتخب السعودي لكرة القدم الخميس اولى تدريباته في منتجع شاطئ سيلين (57 كلم جنوب الدوحة)، بعد اقل من 24 ساعة من وصوله الى قطر للمشاركة في مونديال 2022.

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وكان المنتخب السعودي خاض آخر تجاربه الاستعدادية للحدث الكروي الذي يقام للمرة الاولى في دولة عربية، بالخسارة امام كرواتيا وصيفة بطلة العالم في النسخة الاخيرة في روسيا قبل اربع سنوات، بنتيجة صفر-1 في الرياض.

وتابع التدريبات رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل الذي اعتبر في تصريحات تلفزيونية ان اختيار منتجع على شاطئ سيلين جاء "بسبب الهدوء الذي يتمتع به المكان بعيدا عن صخب المدينة، بالاضافة الى النوعية العالية لأرضية ملعب التدريب في هذا المقر".

واوقعت القرعة المنتخب السعودي في مجموعة قوية تضم منتخب الأرجنتين احد ابرز المرشحين لاحراز اللقب بقيادة نجمه ليونيل ميسي وبولندا التي يقودها احد افضل الهدافين العالميين بشخص روبرت ليفاندوفسكي والمكسيك.

المدرب الفرنسي هيرفيه رونار خلال تمارين السعودية في قطر تمهيدا للمشاركة في مونديال 2022. 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 خالد دسوقي ا ف ب

ويفتتح منتخب "الصقور الخضر" مبارياته بمواجهة العملاق الاميركي الجنوبي في 22 الحالي، ثم بولندا في 26 وينهي مباريات الدور الاول بمواجهة المكسيك في 30 منه.

وخاضت السعودية 16 مباراة في النهائيات ففازت في 3 مباريات (ضد المغرب وبلجيكا 1994 ومصر 2018) مقابل تعادلين و11 هزيمة.

© 2022 AFP