مونديال 2022: سكالوني يلمح الى امكانية تعديل تشكيلة النهائيات

كريم صاحب ا ف ب

مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني في مؤتمر صحافي عشية اللقاء الودي ضد الإمارات. أبوظبي في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – ألمح مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني الأربعاء عقب الفوز الودي على الإمارات 5-صفر في أبوظبي، إلى إمكانية إجراء تعديل على تشكيلة الـ26 لنهائيات مونديال قطر الذي ينطلق الأحد.

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وعقب المباراة الـ36 توالياً من دون هزيمة، قال سكالوني لصحيفة "سبورت" الإسبانية "هناك إمكانية لإجراء تغييرات على تشكيلة الـ26 لاعباً لكأس العالم. سنرى ما سيحصل".

وبرر سكالوني ذلك بالقول "هناك لاعبون ليسوا جاهزين 100 بالمئة. نريد توخي الحذر ورؤية كيف سيتطورون".

ويحق للمنتخبات الوطنية إجراء تغيير على تشكيلة النهائيات قبل 24 ساعة من المباراة الأولى، وسيكون على سكالوني اتخاذ قراره قبل 24 ساعة من مباراة أبطال العالم مرتين مع السعودية الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم المكسيك وبولندا.

وكان الشك يحوم حول تواجد باولو ديبالا في تشكيلة النهائيات بسبب إصابة أبعدته عن فريقه روما الإيطالي لمدة شهر قبل أن يسجل عودته السبت بمشاركته في ربع الساعة الأخير من مباراة الدوري المحلي ضد تورينو (1-1).

كما تحوم بعض الشكوك حول جاهزية كل من المهاجم الآخر نيكولاس غونساليس (فيورنتينا الإيطالي) والمدافع ماركوس أكونيا (إشبيلية الإسباني) الذي شارك في مباراة الأربعاء ضد الإمارات قبل أن يستبدل في مطلع الشوط الثاني.

وتعتبر الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب العالمي للمرة الأولى منذ 1986 والثالثة في تاريخها، لاسيما بعد الأداء الذي قدمته في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى النهائيات وتتويجها بلقب كوبا أميركا 2021.

© 2022 AFP