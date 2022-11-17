مونديال 2022: غياب مانيه يبكي السنغال

كريستوف ستاخه ا ف ب

تعرض السنغالي ساديو مانيه (يسار) لاصابة قوية في المباراة الاخيرة لبايرن ميونيخ الالماني

الدوحة (أ ف ب) – تعرّض منتخب السنغال لكرة القدم لصفعة موجعة جداً، بعد الإعلان عن غياب نجمه الأول ساديو مانيه عن نهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم، لاصابته في ساقه اليمنى، حسب ما أعلن الخميس اتحاد اللعبة.

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وبغيابه، يصبح مانيه (30 عاماً) النجم الأبرز تبعده الاصابة عن النهائيات المقبلة.

وأعلن طبيب المنتخب مانويل ألفونسو في حساب "أسود التيرانغا" على موقع تويتر "للأسف، أظهر فحص الرنين المغناطيسي اليوم (الخميس) ان تطوّر (التعافي) ليس ملائماً كما كنا نعتقد، ونحن مضطرون آسفين لإعلان انسحاب ساديو من كأس العالم".

وفيما اوضح الطبيب ان "تدخلاً جراحياً سيُحدّد قريباً" لنجم ليفربول الإنكليزي السابق وبايرن ميونيخ الألماني الحالي، أعلن الأخير ان لاعبه خضع لجراحة ناجحة الخميس في مدينة انسبروك النمسوية على يد البروفسور كريستيان فينك والطبيب أندي وليامس القادم من لندن.

وكانت مشاركة مانيه في التشكيلة المونديالية محلّ شك مع بطلة إفريقيا، منذ خروجه مصاباً في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى في الدقيقة الحادية والعشرين خلال فوز فريقه البافاري على فيردر بريمن (6-1) في الدوري الألماني لكرة القدم في 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

رغم ذلك، ضمّه المدرب أليو سيسيه إلى التشكيلة على أمل تعافي أفضل لاعب إفريقي ووصيف الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وراء الفرنسي كريم بنزيمة.

وعبّر رئيس الاتحاد السنغالي أوغوستين سنغور في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس عن حزنه وتضامن اللاعبين مع مانيه "كنا مستعدين للإعلان عن الاصابة... نعلم الآن انها اصبحت مؤكدة. الجميع متفقون ان صحته فوق كل شيء. الأهم بالنسبة اليه وللجميع ان يتعافى ويعود بسرعة".

ووصل خبر انسحاب مانيه من التشكيلة خلال اجرائها حصة تمرينية في مدينة لوسيل القطرية.

ويتعين على سيسيه استدعاء لاعب بديل لمانيه، ولديه مهلة حتى الأحد عشية مواجهته مع هولندا ضمن المجموعة الاولى في كأس العالم التي تضم أيضا قطر المضيفة والاكوادور.

وكان مانيه الذي قاد بلاده إلى لقب كأس أمم إفريقيا في شباط/فبراير الماضي، يخضع للعلاج في ميونيخ على يد أطباء ناديه، ولم يكن قد انضم بعد لزملائه في قطر.

ونزل خبر اصابة مانيه كوقع الصاعقة على السنغاليين في 8 من الشهر الجاري، فكتب رئيس البلاد ماكي سال "ساديو، اتمنى لك تعافياً سريعاً (...) كما قلت لك: ساديو قلب الأسد! من كل قلبي معك! فليباركك الرب!".

طفولة قاسية

ويُعدّ اللاعب الرقم 10 الذي خاض مونديال 2018 أيقونة في السنغال. حصل ليلة منح الكرة الذهبية على جائزة سقراطيس للأعمال الاجتماعية.

من مجاهل قرية مزارعين متواضعة، أصبح ملكاً في السنغال قاد "أسود التيرانغا" إلى لقب كأس إفريقيا بعد انتظار ستة عقود.

خرج "بالونبوا" من طفولة قاسية جعلته صلب العود. هو ابن إمام قريته بامبالي بالقرب من نهر كازامانس والحدود مع غينيا بيساو.

اللاعب الذي خسر والده بعمر السابعة، رصده نادي متز الفرنسي من خلال ناد شريك في دكار، حيث نفى نفسه على بعد 400 كلم من مسقط رأسه، فانضم إلى القارة العجوز في عز موسم الشتاء عام 2011 وأصبح لاعباً محترفاً بعمر التاسعة عشرة.

عام 2014، ناداه دوري البرميرليغ المرموق، فحمل في انكلترا ألوان ساوثمبتون أولاً ثم اصبح عنوان ثاني أكبر صفقة في تاريخ ليفربول، بانتقاله مقابل 37 مليون جنيه استرليني (43 مليون يورو). في موسمه الأول، سجل أسرع ثلاثية "هاتريك" في تاريخ البرميرليغ (دقيقتان و56 ثانية).

يستشهد مدربه السابق الألماني يورغن كلوب دوماً بجديته، تصميمه وكرمه.

كرمه الفائق واضح في قريته بامبالي حيث يحظى بشعبية لافتة، فهناك افتتح مستشفى قام بتمويله.

اما-ايبا/جأش/دع

© 2022 AFP