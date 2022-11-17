مونديال 2022: قطر مستعدة لمواجهة الإكوادور ولا تستسهلها

كريم جعفر ا ف ب/AFP

مدرب منتخب قطر الإسباني فيليكس سانشيس (الثاني من اليسار) خلال حصة تدريبية على ملعب أسباير في الدوحة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – يواصل المنتخب القطري على قدم وساق استعداداته للمواجهة الافتتاحية لمونديال 2022 أمام الإكوادور يوم الأحد المقبل، مع تأكيد مسؤوليه على جاهزية اللاعبين بدنياً وذهنياً.

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وخلال حصة تدريبية على ملعب أسباير في العاصمة القطرية الدوحة، قال المسؤول الإعلامي لـ"العنابي" علي الصلاة لوكالة فرانس برس إن "اللاعبين الـ26 الذين اختيروا لتمثيل المنتخب في هذا الحدث التاريخي للكرة القطرية جاهزون، هذا الظهور الأول لنا في كأس العالم واللاعبون متحمسون لأن أسماءهم ستخلد في التاريخ كأول منتخب قطري يشارك في كأس العالم. هم مستعدون بدنياً وذهنياً".

وكان المدرّب الإسباني للمنتخب القطري فيليكس سانشيس أعلن في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي عن قائمته النهائية للاعبين الذي سيخوضون غمار البطولة التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.

ورغم أن التشكيلة لم تتضمن أي مفاجآت تذكر، كان ملحوظاً استدعاء حارسي مرمى نادي السد سعد الشيب (32 عاماً) ومشعل برشم (24 عاماً).

وعن خيار الحارس الأساسي في المباراة الافتتاحية، قال الصلاة إن "اللاعبين يقدمان مستويات كبيرة، برشم يؤدي بشكل كبير في المباريات، وسعد بحكم خبرته وكأفضل حارس في آسيا في النسخة الأخيرة".

وأضاف "هذه منافسة داخلية جميلة على من يمثّل المنتخب. لكن القرار لدى المدرّب سانشيس".

وتلعب قطر ضمن المجموعة الأولى، وستواجه إلى جانب الإكوادور كلاً من هولندا والسنغال.

واعتبر الصلاة أنه "بكل تأكيد إذا كانت البداية ناجحة، إن شاء الله تعطينا دفعة معنوية. ندرك أن السنغال وهولندا مستوياتهما مختلفة جداً. الأول بطل إفريقيا والثاني متعطّش للفوز بهذه الكأس للمرة الأولى".

وتابع "نحن نسعى. هولندا منتخب كبير والمرشّح الأول ليتصدّر المجموعة، وقد يكون من حسن حظنا أن مبارياتنا تصاعدية على الورق طبعاً (...) لكن لا شيء مستحيل في كرة القدم".

© 2022 AFP