بطولة "ايه تي بي" الختامية: فوز ماراثوني لديوكوفيتش على مدفيديف

ماركو برتوريلو ا ف ب

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالمياً سابقاً على سجله المثالي في دور المجموعات بفوز ماراثوني على الروسي دانييل مدفيديف 6-3 و6-7 (5-7) و7-6 (7-2) الجمعة ضمن بطولة "ايه تي بي" الختامية لكرة المضرب في تورينو.

إعلان اقرأ المزيد

ودخل ديوكوفيتش، المصنف ثامناً راهناً، المباراة امام مدفيديف الخامس عالمياً، بعد ان ضمن التأهل الى نصف النهائي بفضل فوزيه السابقين على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي الآخر اندري روبليف، لكنه بذل جهداً مضاعفاً لتخطي مدفيديف.

وقال ديوكوفيتش "لم اكن اشعر بأني في حال جيدة لكني كافحت. انا فخور لأنني وجدت الحيوية التي كانت متبقية لدي".

وسيلتقي ديوكوفيتش في نصف النهائي مع الاميركي تايلور فريتز.

وديوكوفيتش هو اللاعب الوحيد الذي يستطيع احراز اللقب بسجل مثالي وسيحصل بالتالي على مبلغ قياسي في بطولات اللاعبين المحترفين وتحديدا 4 ملايين و740 الف، و300 دولار.

كما انه يصبو الى احراز لقبه السادس في هذه البطولة، ليعادل بالتالي رقم الاسطورة السويسري روجيه فيدرر.

وكان ديوكوفيتش غاب عن بطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي لعدم تلقيه اللقاح المضاد ضد كوفيد-19، ثم خرج من الدور ربع النهائي لبطولة رولان غاروس الفرنسية قبل ان يتوج بطلا في ويمبلدون. وغاب عن فلاشينغ ميدوز لعدم تلقيه اللقاح ايضا.

وتلقى ديوكوفيتش نبأ ساراً في الايام الاخيرة لان السلطات الأسترالية ستمنحه تأشيرة دخول الى البلاد من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى المقررة في كانون الثاني/يناير، بحسب أفادت تقارير محلية عدة الثلاثاء.

وكشفت شبكة "أي بي سي" الأسترالية الثلاثاء أن السلطات الأسترالية قررت منح المصنف أول سابقاً تأشيرة دخول الى البلاد رغم عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتعود بالتالي عن القرار الذي اتخذ بداية العام الحالي بمنع الصربي من دخول البلاد لثلاثة أعوام.

© 2022 AFP