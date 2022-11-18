تشييع حزين لضحايا الحريق في قطاع غزة

سعيد الخطيب ا ف ب

جنازة ضحايا حريق في مخيم جباليا في قطاع غزة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – شيع آلاف الفلسطينيين الجمعة 21 شخصا قضوا في حريق دمّر شقة سكنية في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة في ظروف لاتزال غامضة، وسط حداد وحزن عمّ الأراضي الفلسطينية.

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وانطلقت الجنازة من مستشفى "الأندونيسي" في مخيم جباليا إلى مسجد "الخلفاء" في وسط المخيم، ولُفّت الجثامين المتفحمة بأعلام فلسطينية، ونُقلت في إحدى وعشرين سيارة اسعاف، قبل أن تتمّ الصلاة عليهم بمشاركة قادة من الفصائل الفلسطينية ومسؤلين في حكومة حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

ومن بين الضحايا وجميعهم أقارب، سبعة أطفال، وست نساء.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في بيان "ما جرى يعيد تذكير العالم بالمأساة الإنسانية التي تعيشها غزة التي تقع تحت الحصار والنار، وحرمانها من الإمكانات التي تساعدها على التعامل والسيطرة على هكذا حرائق".

وطالب هنية العالم "برفع الصوت عاليا واتخاذ كل ما يلزم في وجه الاحتلال المجرم الذي يحاصر غزة".

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2006، فيما تقفل مصر معبر رفح، الوحيد الذي يربط القطاع الفقير بالخارج ولا يوصل الى إسرائيل، وتفتحه بتقطع ولا تسمح بالمرور عليه من دون أذونات خاصة.

وقال مسؤول كبير في جهاز الدفاع المدني في غزّة لفرانس برس إن طواقمه "لا تمتلك إمكانات تؤهلها لإخماد الحرائق الكبيرة خصوصا في الأماكن الضيقة والبنايات المرتفعة".

وفي كلمته أثناء الجنازة قال عضو المكتب السياسي لحماس سهيل الهندي "نحمّل الاحتلال مسؤولية ما حدث بالأمس من حريق كارثي جراء الحصار الظالم على غزة، هذا الحصار يجب أن ينتهي".

وشكّلت وزارة الداخلية فريقا محليا للتحقيق في ملابسات الحادثة، بحسب الناطق باسم الوزارة إياد البزم.

وأكّد البزم في بيان أنّ التحقيقات الأوّليّة تشير إلى "وجود مادّة البنزين مخزنة داخل المنزل، مّا أدّى الى اندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

وقال محمود أبو رية، وهو من أقارب الضحايا، "لا أعتقد أن سبب الحريق وجود البنزين"، مشيرا الى أن "مناسبة اجتماعية عائلية جمعت الأب وأولاده وبناته وأحفاده داخل شقة واحدة. لا نعرف ما الذي حدث بالضبط".

وحدث الحريق مساء الخميس في شقة بالطابق الثالث في البناية المكونة من ثلاث طبقات، وتمكّنت طواقم الدفاع المدني من إخماده بعد حوالى ساعة ونصف على اندلاعه.

وأتت النيران على كل ما في الشقة، وألحقت أضرارا في عدد من الشقق السكنية المجاورة.

وأقامت العائلة بيت عزاء موحد لكل الضحايا أمام المنزل.

وأعلن الرئيس محمود عباس الحداد الوطني وتنكيس الأعلام يوم الجمعة، بحسب تغريدة للمسؤول الفلسطيني حسين الشيخ.

© 2022 AFP