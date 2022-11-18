جائزة أبوظبي الكبرى: هاميلتون وفيرستابن الأفضل في التجارب الحرة

بن ستانسال ا ف ب

ابوظبي (أ ف ب) – كان سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وغريمه في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، المتوج باللقب العالمي للموسم الثاني توالياً، الأسرع في التجارب الحرة لجائزة أبوظبي الكبرى، الجولة الثانية والعشرين الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

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وأظهر فريق مرسيدس مجدداً التقدم الذي حققه في الجولات الأخيرة من الموسم والذي تجسد بحلول هاميلتون ثانياً لثلاثة سباقات متتالية وتحقيق زميله ومواطنه جورج راسل في السباق الماضي على حلبة انترلاغوس البرازيلية فوزه الأول في الفئة الأولى.

وفي أول ظهور له على حلبة مرسى ياس التي خسر فيها اللقب العالمي الموسم الماضي بطريقة جدلية سمحت لفيرستابن بتجاوزه في اللفة الأخيرة وإزاحته عن العرش، أنهى هامليتون الجولة الأولى من التجارب الحرة أمام زميله راسل.

وجاء سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ثالثاً أمام ثنائي ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس والنيوزيلندي ابن العشرين عاماً ليام لاوسون الذي حل بدلاً من فيرستابن في هذه الجولة، كما حال العديد من السائقين الاحتياطيين الآخرين والذين بلغ عددهم ثمانية مع النيوزيلندي.

وفي الجولة الثانية، عاد فيرستابن خلف المقود ليفرض سيطرته أمام راسل ولوكلير في حصة استخدم في بدايتها السائقون الإطارات المتوسطة الليونة والقاسية من أجل الحفاظ على الإطارات الليّنة لتجارب السبت التأهيلية وسباق الأحد الذي سيكون وداعياً لبطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل (أستون مارتن).

وبعدما كان أول السائقين الذين يستخدمون الإطار الليّن في الحصة الثانية، سجل فيرستابن وقتاً سريعاً قدره 1:25.335 دقيقة رغم مواجهته مشكلة في دواسة المكابح، ثم حسّن هذا الوقت بتسجيله 1:25.146 دقيقة، ما ضمن له الصدارة بفارق 0.341 ثانية عن راسل، فيما جاء لوكلير ثالثاً بفارق أكثر من عُشرٍ من الثانية عن سائق مرسيدس.

واكتفى هاميلتون بالمركز الرابع أمام بيريس وسائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس.

- نتائج الجولة الحرة الأولى:

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:26.633 (21 عدد اللفات)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:26.853 (30)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:26.888 (22)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:26.967 (23)

ليام لاوسون (نيوزيلندا/ريد بول) 1:27.201 (22)

سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:27.268 (20)

روبرت شفارتسمان (اسرائيل/فيراري) 1:27.429 (24)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:27.619 (21)

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:27.655 (23)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:27.840 (26)

- نتائج الجولة الحرة الثانية:

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:25.146 (25 عدد اللفات)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:25.487 (27)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:25.599 (30)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:25.761 (22)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:25.852 (26)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:25.932 (31)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:26.038 (28)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:26.043 (29)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:26.124 (14)

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:26.300 (29)

© 2022 AFP