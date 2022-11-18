دوري "أن بي ايه": دورانت وأونيل يقودان نتس للفوز على متصدر المنطقة الغربية

ستيف تشامبرز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل كيفن دورانت 35 نقطة ورويس أونيل سلة حاسمة وقادا فريقهما بروكلين نتس للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز متصدر المنطقة الغربية 109-107 الخميس ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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ومنح أونيل الذي تابع باطراف أصابعه كرة في سلة بورتلاند التقدم لنتس قبل 7 أعشار من الثانية من نهاية اللقاء الذي أنهاه مع "تريبل دابل" (11 نقطة و10 متابعات و11 تمريرة حاسمة).

قال ابن الـ 29 عاماً والمنتقل إلى بروكلين من يوتا جاز هذا الصيف "ذهبت لوضع الكرة، كان يجب بذل قصارى جهدنا لأنها كانت اللعبة الأخيرة. فعلت ما كان يجب عليّ القيام به".

ونجح أونيل في الارتقاء أعلى من منافسيه داميان ليلارد (25 نقطة) وأنفرني سيمونز (24) ليعيد إلى السلة كرة سددها دورانت واصطدمت بالقوس.

ونجح نتس الذي برز في صفوفه الوافد الجديد من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الاسترالي بن سيمونز (15 نقطة إلى 13 متابعة و7 تمريرات حاسمة)، في تقليص نسبة نجاح بورتلاند إلى 38.7 في المئة. كما كان البديل الياباني يوتا واتانابي عاملاً إضافياً في الفوز بتسجيله 20 نقطة، منها 5 رميات ثلاثية ناجحة من أصل 7.

ومن المتوقع أن يستعيد نتس المتقدم للمركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية جهود نجمه كايري إيرفينغ الأحد أمام ممفيس، اذ حسب عدة وسائل إعلام فان ادارة النادي ستعمد إلى رفع عقوبة إيقافه لنشره فيديو مصور معاد للسامية والتي دامت 8 مباريات.

ولم تحل الخسارة الخامسة لفريق بورتلاند في 15 مباراة دون احتفاظه بصدارة المنطقة الغربية أمام مطارديه المباشرين فينيكس صنز (9-5) ودنفر ناغتس (9-5).

وألحق لوس أنجليس كليبرز بضيفه ديترويت بيستونز خسارته الخامسة توالياً بفوزه عليه 96-91.

وشهدت المباراة عودة كواهي ليونارد الغائب منذ 23 تشرين الاوّل/أكتوبر إلى التشكيلة الأساسية للفائز، علماً انه كان تعرض لتمزق في الرباط الصليبي ابعده عن الملاعب لمدة عام ونصف العام ولم يخض سوى مباراتين هذا الموسم.

وحقق ساكرامنتو كينغز انتصاره الخامس توالياً بفوزه على ضيفه سان أنتونيو سبيرز 130-112، في مباراة تألق خلالها في صفوف الفائز الثنائي ديارون فوكس وماليك مونك مع 28 و26 نقطة توالياً.

في المقابل، مُني سبيرز بخسارته التاسعة في مبارياته العشر الأخيرة.

© 2022 AFP