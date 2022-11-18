مقتل 11 شخصا بانفجار خزان وقود في شمال العراق

شوان محمد اف ب

عمال إغاثة يبحثون عن ناجين بعد انفجار في مدينة السليمانية في شمال العراق في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

السليمانية (العراق) (أ ف ب) – قتل 11 شخصا على الأقل في أنفجار خزان وقود ادى الى انهيار مبنى في مدينة السليمانية بشمال العراق ممساء الخميس، فيما تواصل فرق الأنقاذ الجمعة البحث عن ضحايا محاصرين تحت الأنقاض، وفقا لمسؤولين محليين.

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وأدى الانفجار الذي وقع مساء أمس الخميس في السليمانية ثاني أكبر مدن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 13 أخرين، حسبما أفاد رئيس دائرة طوارىء السليمانية سامان نادر لفرانس برس.

و تحدث المسؤول عن أربعة اشخاص ما زالوا عالقين تحت أنقاض المنزل المؤلف من ثلاثة طوابق، الذي إنهار جراء الأنفجار.

وذكر نادر بأن "فرقنا تعمل منذ أكثر من 15 ساعة لإنقاذ الأشخاص المحاصرين تحت المنزل المنهار".

ووقع الانفجار جراء تسرب في خزان غاز سائل، المستخدم للتدفئة، وفقا للسلطات المحلية.

وشاهد مراسل فرانس برس صباح الجمعة، فرق الإنقاذ تواصل البحث بين الانقاض عن الضحايا، فيما تعرضت مبنى مجاور لأضرار بتحطم الزجاج وغطى الدخان جزء من واجهة المبنى.

وتحدث تقرير سابق صدر الجمعة عن السلطات المحلية في السليمانية، عن مقتل 10 أشخاص جراء الانفجار.

وبين الضحايا طفل واحد على الأقل، وفقا لمحافظ السليمانية هفال أبو بكر الذي أعلن يوم حداد أثر وقوع الحادث.

ويمثل إهمال معايير السلامة في قطاع النقل أو البناء، أمراً شائعاً في العراق الأمر الذي يؤدي إلى تكرار حوادث مأساوية، في هذا البلد الذي تعاني أغلب بناه التحتية من التداعي.

ففي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب أخرون في أنفجار نقائلة للغاز في بغداد.

وفي حادث آخر وقع في نيسان/أبريل 2021 لقي أكثر من 80 شخصًا مصرعهم في حريق داخل مستشفى في بغداد، جراء انفجار اسطوانة أوكسجين بسبب تخزين سيء.

© 2022 AFP