مونديال 2022: تونس عازمة على نتيجة إيجابية أمام الدنمارك

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مدرب تونس جلال القادري يعطي توجيهاته للاعبيه في الدوحة قبل يومين من انطلاق مونديال 2022

الدوحة (أ ف ب) – يواصل المنتخب التونسي استعداداته لمواجهته الأولى في مونديال قطر 2022 أمام الدنمارك الثلاثاء المقبل، مع إقامة حصته التدريبية الثانية الجمعة على ملعب العُقلة في العاصمة الدوحة.

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ويخوض منتخب "نسور قرطاج" مهمة صعبة في المونديال في مجموعة رابعة تضم أيضاً أستراليا (تلتقيها في 26 الحالي) وفرنسا حاملة اللقب (تلتقيها في 30 الحالي).

وعن مواجهة الدنمارك، قال نجم المنتخب التونسي فرجاني ساسي في تصريحات صحافية إن "الأجواء جيدة والاستعدادات تسير بالشكل المطلوب".

وأضاف أن "المنتخب الدنماركي منافس صعب وتطوّر كثيراً" لكن "نحن قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية".

وكان المنتخب التونسي اختتم استعداداته لكأس العالم التي تنطلق الأحد، بالفوز في مباراة ودية بالدوحة على إيران 2-صفر.

وهذه المشاركة هي السادسة لتونس في كأس العالم، ولا يزال يبحث عن عبور أول إلى الدور الثاني.

© 2022 AFP