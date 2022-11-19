الاستخبارات الكندية تحقق في تهديدات بالقتل اصدرتها ايران ضد اشخاص في كندا

إيفا هامباخ اف ب/ارشيف

علم كندا في تورونتو في 19 تموز/يوليو2015

اوتاوا (أ ف ب) – أعلن جهاز الاستخبارات الكندية الجمعة أنه يحقق في تهديدات بالقتل بناء على معلومات ذات مصداقية، أطلقتها إيران ضد أشخاص في كندا، بعد أسبوع من اتهامات مماثلة أطلقتها المملكة المتحدة.

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وقال المتحدث باسم الجهاز ايريك بالسام لوكالة فرانس برس إن "جهازالاستخبارات الكندي يحقق بجد في عدة تهديدات بالقتل صدرت من جمهورية ايران الاسلامية، بناء على معلومات ذات مصداقية".

واضاف أن "هذه الأنشطة العدائية والتدخل الأجنبي يقوض في نهاية المطاف أمن كندا والكنديين، فضلا عن قيمنا الديموقراطية وسيادتنا".

وتتم هذه التحقيقات التي لم يقدم بالسام أي تفاصيل عنها، بمساعدة شركاء دوليين.

وأشار إلى أن جهازالاستخبارات الكندي يعلم أن إيران تراقب وترهب الناس في كندا، بمن فيهم أبناء المغتربين الإيرانيين من أجل "إسكات أولئك الذين ينددون علانية" بالنظام.

وقبل أسبوع، اتهمت الحكومة البريطانية إيران بتوجيه تهديدات بالقتل ضد صحافيين مقيمين في المملكة المتحدة.

وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في تغريدة "قمت باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني اليوم بعد أن تلقى صحافيون يعملون في المملكة المتحدة تهديدات بالقتل من إيران".

ذكرت قناة إيران الدولية التلفزيونية الناطقة بالفارسية والتي تتخذ من لندن مقراً لها، قبل أيام قليلة، أن اثنين من صحافييها العاملين في المملكة المتحدة تلقيا تهديدات بالقتل من الحرس الثوري الإيراني.

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