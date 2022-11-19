بطولة "ايه تي بي" الختامية: ديوكوفيتش الى النهائي للمرة الثامنة

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – بات الصربي نوفاك ديوكوفيتش على بعد فوز من معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولة "إيه تي بي" الختامية لكرة المضرب، وذلك بعد بلوغه المباراة النهائية للمرة الثامنة في مسيرته من أصل 15 مشاركة بفوزه على الأميركي تايلور فريتز 7-6 (7-5) و7-6 (8-6) الجمعة في تورينو.

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وسيحاول الصربي البالغ 35 عاماً والمصنف ثامناً حالياً أن يخرج منتصراً من نهائي الأحد الذي يجمعه بالنروجي كاسبر رود الرابع أو الروسي أندري روبليف السابع، من أجل معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب في هذه البطولة والمسجل باسم السويسري روجيه فيدرر (6).

كما يبحث ديوكوفيتش الذي يعود لقبه الأخير في البطولة الختامية الى عام 2015 حين توج بطلاً للمرة الرابعة توالياً، عن لقبه الكبير الثاني للموسم بعد بطولة ويمبلدون، وذلك بعدما حُرِمَ من محاولة الفوز بلقبه العاشر في بطولة أستراليا والرابع في فلاشينغ ميدوز نتيجة رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبعد مباراة ماراثونية الجمعة في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الحمراء احتاج فيها الى ثلاث ساعات و11 دقيقة لتخطي الروسي دانييل مدفيديف وإنهاء الدور الأول بعلامة كاملة، عرف ديوكوفيتش كيف يستغل خبرته أمام فريتز الذي يخوض البطولة للمرة الأولى، من أجل الخروج فائزاً.

وكان الإرسال مفتاح تأهل الصربي الذي نجح في 85 بالمئة من إرسالاته في المجموعة الأولى و75 بالمئة في إجمالي اللقاء الذي كان يتجه لمجموعة ثالثة حاسمة حين كان الإرسال في حوزة فريتز وهو في المقدمة 5-4.

لكن ديوكوفيتش تدارك الموقف وكسر إرسال منافسه الأميركي، مدركاً التعادل في طريقه الى حسم اللقاء بعد شوط فاصل آخر.

ويأتي تأهل ديوكوفيتش الى النهائي بعد تلقيه نبأ ساراً آخر في الأيام الأخيرة بأن السلطات الأسترالية ستمنحه تأشيرة دخول الى البلاد من أجل المشاركة في أولى البطولات الكبرى المقررة في كانون الثاني/يناير، بحسب أفادت تقارير محلية عدة الثلاثاء.

وكشفت شبكة "أي بي سي" الأسترالية أن السلطات الأسترالية قررت منح المصنف أول سابقاً تأشيرة دخول الى البلاد رغم عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتعود بالتالي عن القرار الذي اتخذ بداية العام الحالي بمنع الصربي من دخول البلاد لثلاثة أعوام.

© 2022 AFP