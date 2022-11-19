جائزة أبو ظبي الكبرى: فيرستابن البطل يختتم موسمه بالانطلاق أولاً

بن ستانسال ا ف ب/AFP

ابوظبي (أ ف ب) – تصدّر بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس التجارب الرسمية وضمن الانطلاق من المركز الأول في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى الأحد، آخر جولات بطولة العالم للفورمولا واحد للموسم الحالي، بعد تفوقه على زميله المكسيكي سيرخيو بيريس.

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وخلف سائقي ريد بول، حلّ سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ثالثاً، وتبعه زميله الإسباني كارلوس ساينس، فيما أنهى سائق مرسيدس بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون التجارب في المركز الخامس متقدماً على مواطنه وزميله جورج راسل السادس.

وهذه هي المرة العشرون في مسيرة فيرستابن التي ينطلق فيها من المركز الأول، والثالثة له توالياً على حلبة ياس مارينا حيث خطف الموسم الماضي البطولة من هاميلتون بطريقة درامية في الأنفاس الأخيرة وحرمه من لقب ثامن قياسي.

وجاء البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) سابعاً، وخلفه الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين) ثامناً، فيما حلّ الألماني سيباستيان فيتل (أستون مارتن) تاسعاً في آخر مشاركة له قبل الاعتزال، والأسترالي دانييل ريكياردو عاشراً في آخر سباق له مع ماكلارين.

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:23.824

2. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:24.052

3. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:24.092

4. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:24.242

5. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:24.508

6. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:24.511

7. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:24.769

8. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:24.830

9. سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:24.961

10. دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:25.045

جدول الانطلاق

الصف الأول

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول)

الصف الثاني

شارل لوكلير (موناكو/فيراري)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري)

الصف الثالث

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس)

الصف الرابع

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين)

الصف الخامس

سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين)

الصف السادس

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري)

ميك شوماخر (ألمانيا/هاس)

الصف السابع

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن)

الصف الثامن

دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس)

الصف التاسع

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري)

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو)

الصف العاشر

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس)

© 2022 AFP