سوناك يؤكد من كييف مواصلة دعم أوكرانيا "حتى تحقق السلام"

المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية/ا ف ب

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – تعهّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك السبت في أول زيارة له إلى كييف مواصلة بلاده دعم أوكرانيا، وأعلن تزويدها حزمة كبرى من منظومات الدفاع الجوي وذلك في خضم احتفال الأوكرانيين باستعادة مدينة خيرسون الجنوبية.

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وقال سوناك في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "أنا هنا اليوم لأقول إن المملكة المتحدة ستواصل دعمكم. سنقف بجانبكم حتى تحقّق أوكرانيا السلام والأمن الذي تحتاج إليه وتستحقه".

وأعلن سوناك عن حزمة جديدة من الدفاعات الجوية بقيمة 50 مليون جنيه استرليني (60 مليون دولار).

تشمل الحزمة وفق رئاسة الحكومة البريطانية "125 مضادا للطائرات وقدرات تكنولوجية لتمكين البلاد من التصدي للمسيّرات الفتاكة التي زوّدت بها إيران (روسيا)، بما في ذلك عشرات من الرادارات والقدرات الإلكترونية المضادة للمسيّرات".

يأتي ذلك في أعقاب حزمة تضم أكثر من ألف صاروخ مضاد للطائرات كانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت عنها في وقت سابق من الشهر الحالي.

وتوجّه سوناك إلى الرئيس الأوكراني بالقول إن "شجاعة الشعب الأوكراني مصدر إلهام للعالم".

"سنخبر أحفادنا"

كانت أوكرانيا قد طلبت تزويدها مزيدا من منظومات الدفاع الجوي بعدما استهدفت روسيا بضربات واسعة النطاق البنى التحتية لقطاع الطاقة في البلاد، بعد تسعة أشهر على بدء غزو أشعل نزاعا هو الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال سوناك "سنخبر أحفادنا بقصتكم، كيف وقف شعب فخور وذو سيادة في مواجهة هجوم مروع وكيف قاتلتم وكيف ضحيتم وكيف انتصرتم".

ورد زيلينسكي بالإشادة بـ"زيارة هامة ومفيدة للبلدين" بعدما بحث مع سوناك في "إمكان حماية أمن الطاقة في أوروبا وأوكرانيا" و"قدراتنا على صعيد حماية الأجواء الأوكرانية والتعاون الدفاعي عموما".

وعلى تويتر شدد زيلينسكي على أنه "بوقوف أصدقاء مثلكم إلى جانبنا، نحن واثقون بتحقيق الانتصار".

ورُصدت مشاهد احتفالية في خيرسون حيث تجمّعت حشود من السكان في استقبال قطار هو الأول الذي يدخل المدينة منذ ثمانية أشهر للمّ شمل عائلات فرّقها النزاع.

وقالت أناستاسيا شيفليوغا (30 عاما) قبيل نزولها من القطار للقاء والدتها "وعدت بأنني سأعود ووفيت بوعدي".

والسبت، سلّطت النيابة العامة الأوكرانية الضوء على الخسائر البشرية التي سبّبها النزاع، إذ أشارت إلى مقتل 437 طفلا غالبيتهم في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، وإصابة 837 آخرين منذ بدء الحرب "نتيجة العدوان الروسي المسلح والواسع النطاق".

إعدام روس بعد استسلامهم؟

عسكريا، أعلن الجيش الأوكراني أنه بصدد التحقق من صحة مقاطع فيديو تقول موسكو إنها تثبت إعدام كييف العديد من الجنود الروس بعد استسلامهم.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية هذا الأسبوع قيل إنها تظهر جثث جنود روس قتلوا بعد استسلامهم للقوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إن مقاطع الفيديو أظهرت "القتل المتعمد والمنهجي لأكثر من 10 جنود روس مقيّدين".

من جانبه، قال الناطق باسم هيئة الأركان العامة الأوكرانية بوغدان سينيك لوكالة فرانس برس "قبل بدء التحقيقات، يجب أن تكون هناك أسباب لذلك. نحقق حاليا في ما إذا كانت هذه المقاطع مزيفة".

وأضاف أن الفيديوهات "سُلّمت لمتخصصين" لافتا إلى أن نشر مقاطع فيديو مزيفة "تكثّف أخيرا".

ويُظهر أحد المقاطع جنودا يبدو أنهم يستسلمون للعديد من العسكريين في ملابس مموهة ويضعون شارات صفراء.

ثم يظهر الجنود الذين يسلّمون أنفسهم ممددين أرضا في حديقة مهجورة لمنزل، لينقطع الفيديو فجأة مع سماع طلقات نارية.

ويُظهر مقطع فيديو آخر جثث حوالى 12 شخصا محاطة بما يبدو أنه بقع دماء.

وقال ناطق باسم الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس "نحن على علم بوجود مقاطع الفيديو هذه ونحقق فيها" داعيا إلى محاسبة الجناة.

في غضون ذلك، قالت لجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيق في الجرائم الكبرى، إنها باشرت تحقيقا جنائيا في "إعدام جنود روس أسرى".

© 2022 AFP