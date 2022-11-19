مقتل أربعة جنود في هجوم شنه مسلحون على قاعدتهم في العراق (مصدر عسكري)

سفين حميد ا ف ب/ارشيف

مقاتل كردي مرتبط بالحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني في كويسنجق في العراق بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2022

كركوك (العراق) (أ ف ب) – اعلن مسؤول عسكري عراقي مقتل اربعة جنود عراقيين صباح السبت في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش في شمال مدينة كركوك الواقعة على بعد 255 كلم شمال بغداد.

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واوضح المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته إن الهجوم وقع "حوالى الخامسة صباحا (02,00 تغ)".

واستُهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع باتجاه ناحية قره اهنجير وروخناوه شمال شرق مدينة كركوك على اطراف مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي.

وتطالب كل من حكومة بغداد وحكومة كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي ومقاتلو البشمركة الكردية بهذه المنطقة "على بعد كيلومتر واحد" من مكان الهجوم ، بحسب المصدر العسكري.

وتشهد هذه المناطق غير البعيدة عن نقطة انتشار للبشمركة الكردية احيانا نشاطا لبقايا تنظيم الدولة الاسلامية او عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل اشهر.

وتقوم تركيا بعمليات عسكرية برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني ، الذي لديه قواعد خلفية ومقاتلين هناك.

كما تتواجد خلايا لتنظيم الدولة الإسلامي الجهادي في هذه المنطقة.

وهم يهاجمون بشكل متقطع الجيش والشرطة العراقيين، لا سيما في المناطق الصحراوية والجبلية في شمال البلاد.

© 2022 AFP