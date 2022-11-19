مقتل أربعة عسكريين في قصف إسرائيلي على سوريا (الإعلام الرسمي)

ستر ا ف ب/ارشيف

دمشق (أ ف ب) – قتل أربعة عسكريين جراء قصف إسرائيلي استهدف صباح السبت مواقع في وسط وغرب سوريا، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن مصدر عسكري، في استهداف هو الثاني من نوعه خلال أسبوع.

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وذكر المصدر أنه "حوالى الساعة 06,30 من صباح اليوم (03,30 ت غ)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً (...) مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى والساحلية".

وأدى القصف الإسرائيلي، وفق المصدر، إلى "استشهاد أربعة عسكريين وإصابة عسكري بجروح ووقوع خسائر مادية".

ولم يذكر الإعلام الرسمي المواقع التي طالها القصف. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد عن أنه استهدف مواقع تابعة لمجموعات موالية لإيران في محافظتي حمص وحماة (وسط)، ما أسفر عن تدمير أسلحة وذخائر.

كما طال موقعاً للقوات السورية يضم بطارية للدفاع الجوي في ريف جبلة في محافظة اللاذقية (غرب)، حسب المرصد.

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن إسرائيل بشأن الضربات. واكتفى متحدث عسكري بالقول "لا نعلّق على تقارير ترد في إعلام أجنبي".

وهذه المرة الثانية التي تشن فيها إسرائيل ضربات على سوريا منذ الأحد، حين أدى قصف على مطار الشعيرات العسكري في وسط البلاد إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجويّة في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.

© 2022 AFP